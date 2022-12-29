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Pele
Великий Пеле. Покойся с миром.

Скончался величайший футболист Пеле

Megan Jorgensen Дек 29, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Происшествия, Спорт Оставить комментарий 36 Просмотров

Скончался величайший футболист в истории футбола Пеле

Кончина бразильского футболиста, гения футбола Пеле, опечалила всех любителей спорта. Он был великим спортсменом и замечательным человеком.

“Король футбола” (такое имя Пеле заслуженно носил десятки лет) скончался 29 декабря после долгой и продолжительной болезни. Ещё в 2021 году у Пеле (имя при рождении Эдсон Анатис ду Насименту, но весь мир знал его, как Пеле) был диагностирован рак, и, несмотря на лечение, в 2022 году состояние здоровье футболиста серьёзно ухудшилось.

Уже в ноябре Король футбола перестал реагировать на химотерапию и большую часть времени находился без сознания. Состояние ухудшилось из-за резкого осложнения в работе сердца.

Пеле скончался в возрасте 82 лет в больнице имени Альберта Эйнштейна бразильского города Сан-Паулу. Он родился 23 октября 1940 года в городе Трес-Коразоес, на юго-востоке Бразилии. Ни один из выдающихся футболистов в истории футбола не сравнится с Пеле, на этом согласны все эксперты, без исключения. Даже при упоминании о Лионеле Месси, о котором говорят, как об одном из самых выдающихся футболистов мира, всегда добавляют – “он почти лучший, разве что, Пеле выше!”

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