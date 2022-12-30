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Новости Роботы будут убирать побережье Великих озер в Канаде
Фото: https://www.tampabay.com/

Роботы будут убирать побережье Великих озер в Канаде

Виктория Христова Дек 30, 2022 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Роботы будут убирать побережье Великих озер в Канаде отключены 27 Просмотров

Канадские власти будут использовать роботов-уборщиков для очистки от мусора пляжа и воды озера Эри — одного из Великих озер на границе Канады и США.

Канадские власти будут использовать роботов-уборщиков для очистки от мусора пляжа и воды озера Эри — одного из Великих озер на границе Канады и США. Убирать побережье будут два вида роботов: BeBot и PixieDrone.

BeBot с дистанционным управлением просеивает песок и собирает мелкие пластиковые отходы на глубине до 3 см. Он отбирает мелкие кусочки пластика, которые люди могут не заметить. Устройство на 100% работает на солнечной энергии.

Второе устройство — PixieDrone — будет работать в воде у побережья, на небольшой глубине, и выбирать до 150 л мелкого мусора. Оба вида роботов будут использовать на 18 популярных местах отдыха и пляжах на побережье озера Эри.

По словам представителей Совета региона Великих озер, много экологических проектов направлены на защиту океана от загрязнения, а про внутренние водоемы часто забывают. Тем не менее, исследования, проведенные по заказу Совета, показали, что концентрация микропластика в Великих озерах сопоставима с уровнем загрязнения в океане.

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