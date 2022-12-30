Роботы будут убирать побережье Великих озер в Канаде

Канадские власти будут использовать роботов-уборщиков для очистки от мусора пляжа и воды озера Эри — одного из Великих озер на границе Канады и США.

Канадские власти будут использовать роботов-уборщиков для очистки от мусора пляжа и воды озера Эри — одного из Великих озер на границе Канады и США. Убирать побережье будут два вида роботов: BeBot и PixieDrone.

BeBot с дистанционным управлением просеивает песок и собирает мелкие пластиковые отходы на глубине до 3 см. Он отбирает мелкие кусочки пластика, которые люди могут не заметить. Устройство на 100% работает на солнечной энергии.

Второе устройство — PixieDrone — будет работать в воде у побережья, на небольшой глубине, и выбирать до 150 л мелкого мусора. Оба вида роботов будут использовать на 18 популярных местах отдыха и пляжах на побережье озера Эри.

По словам представителей Совета региона Великих озер, много экологических проектов направлены на защиту океана от загрязнения, а про внутренние водоемы часто забывают. Тем не менее, исследования, проведенные по заказу Совета, показали, что концентрация микропластика в Великих озерах сопоставима с уровнем загрязнения в океане.