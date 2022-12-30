Как Банк Канады примет решение о повышении ставок в 2023 году?

После сохранения процентных ставок на предельно низком уровне в течение почти двух лет с начала пандемии COVID-19 Банк Канады предпринял резкое повышение в 2022 году – и большое внимание уже уделяется тому, какой путь он выберет в предстоящем году.

После сохранения процентных ставок на предельно низком уровне в течение почти двух лет с начала пандемии COVID-19 Банк Канады предпринял резкое повышение в 2022 году – и большое внимание уже уделяется тому, какой путь он выберет в предстоящем году. Центральный банк, похоже, указал в своем последнем заявлении о процентной ставке в этом году, что он может быть готов прекратить эту серию повышений, что является отклонением от последовательной линии, которую он проводил в предыдущих заявлениях о том, что ставки определенно должны продолжать расти.

Тем не менее, инфляция продолжает расти значительно выше целевой ставки Банка, несмотря на то, что в ноябре она немного снизилась, составив 6,8% в конце года, при этом ожидается еще один отчет о годовом росте цен до принятия следующего решения по процентной ставке 25 января. По словам помощника главного экономиста РБК Роберта Хога, Банк, вероятно, воздержится от дальнейшего повышения ставки в январе, если будет очевидна “значительная дальнейшая тенденция” к снижению базовых темпов инфляции.

“Вероятно, это все еще оставит дверь открытой для дальнейшего роста, если инфляция не будет вести себя так, как мы ожидаем, вплоть до возвращения к целевому диапазону”, – сказал он канадскому специалисту по ипотечным кредитам. “Но я думаю, что [ожидается] дальнейшее улучшение на фронте инфляции, а также некоторые признаки того, что экономика смягчается, потому что, в конечном счете, инструменты Банка Канады – в основном процентные ставки – предназначены для охлаждения экономики, для приведения совокупного спроса в соответствие с совокупным предложением”.

Целевая ставка Банка Канады по годовому росту цен составляет 2%. Если он увидит, что ВВП выравнивается или снижается, а рынок труда смягчается, он, вероятно, воспримет это как признак того, что ужесточение политики работает, добавил Хог, и что у него есть пространство, чтобы воздержаться от дальнейшего повышения ставок. Серия повышений ставок Банка в течение года способствовала нестабильной ситуации на рынке жилья и ипотеки как для покупателей жилья, так и для домовладельцев, снижая доступность для многих покупателей, в то же время наблюдая рост стоимости заимствований для многих владельцев.

После того, как процентная ставка центрального банка оставалась стабильной на уровне 0,25% до марта, с тех пор по декабрь она выросла на целых четыре процентных пункта. Таким образом, прекращение траектории повышения ставок может принести определенную стабильность рынку жилья, хотя Хог подчеркнул, что может пройти несколько месяцев, прежде чем станет ясно, что Банк определенно закончил с повышением ставок. “Рынок все еще приспосабливается к резко возросшим ставкам. И я думаю, что потребуется дополнительное время, чтобы полностью приспособиться к этому, но в конечном итоге это произойдет, и мы считаем, что это произойдет примерно весной, где-то там”, – сказал он. “Вероятно, это будет варьироваться в зависимости от страны.

“Но я думаю, что большая часть роста завершена, и большая часть снижения активности по перепродаже жилья, вероятно, также позади. Так что, вероятно, в ближайшие месяцы есть еще немного возможностей для снижения, но, вероятно, не настолько. И тогда, в конце концов, рынок как бы стабилизируется”.

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