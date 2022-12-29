Есть основания для оптимизма в отношении цен на жилье в Канаде

Резкое падение цен на жилье на самых популярных рынках Канады стало одной из историй 2022 года, и к концу года эта тенденция практически не замедлилась, поскольку цены в стране продолжили падать в ноябре.

Teranet-Национальный сводный индекс цен на жилье Национального банка, показатель, который отслеживает повторные продажи недвижимости для одной семьи на крупнейших рынках страны, снизился на 1,3% в прошлом месяце, при этом цены снижались более быстрыми темпами, чем в предыдущем месяце, поскольку снижение активности продолжает сказываться.

Значительное падение цен в Ванкувере, Монреале и Оттаве-Гатино способствовало развитию этой тенденции в ноябре, а последние данные Канадской ассоциации недвижимости (CREA) показывают, что средняя цена по стране также снизилась по своим собственным показателям чуть севернее 630 000 долларов.

По сравнению с периодом бурной деятельности, охватившей рынок жилья Канады в течение почти двух лет после начала пандемии COVID-19, падение средних цен в 2022 году было резким. Teranet- Индекс цен на жилье Национального банка упал на 9% по всем направлениям с мая, при этом в Торонто – обычно одном из самых прибыльных рынков Канады – наблюдается снижение почти на 13%.

Хотя эта тенденция, возможно, встревожила многих нынешних домовладельцев, которые видели падение стоимости своей недвижимости, важно не упускать из виду тот факт, что жилье остается надежной долгосрочной инвестицией в Канаде, по словам известного руководителя брокерской компании.

В беседе с канадским специалистом по ипотечным кредитам исполнительный вице-президент Rocket Mortgage Canada Беким Мердита призвал брокеров и их клиентов осознавать вероятность того, что цены на жилье со временем снова начнут расти, поскольку рынок вступает в свой следующий цикл.

“Я думаю, что когда рынки движутся быстро, будь то вверх или вниз, у клиентов возникает большая неопределенность: правильное ли решение прямо сейчас? Подходящее ли сейчас время для покупки дома? Я часто сравниваю покупку дома с покупкой акций в том смысле, что очень трудно попытаться рассчитать время на рынке”, – сказал он.

“Однако, если ваша долгосрочная траектория на рынке в целом является позитивной – когда вы смотрите на 15, 20, 30 лет на вашем временном горизонте, – то прямо сейчас самое время купить дом”.

По словам Мердиты, трудно предсказать, как будут выглядеть цены на жилье или процентные ставки через три или шесть месяцев, но долгосрочные тенденции легче наметить, если судить по истории канадского рынка жилья.

“Если вы зададите тот же вопрос этим людям, заглядывая на 30 лет вперед, они скажут вам: ”Я думаю, что дома будут на уровне или выше того, на что они оцениваются сегодня”, – сказал он. “И если вы действительно так чувствуете, то это позволяет вам принимать правильные решения для себя и своей семьи.

“Поэтому я с нетерпением жду, когда люди поймут, что, хотя рынок может двигаться вверх и вниз в краткосрочной перспективе, долгосрочные перспективы канадского жилья по-прежнему очень позитивны”.