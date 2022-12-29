Прогноз Financial Times: в 2023 году Европу ждет активный рост безработицы и рецессия

В 2023 году Европу ждет резкий рост безработицы и рецессия в экономике. Такой прогноз дали экономисты, опрошенные Financial Times

В 2023 году Европу ждет резкий рост безработицы и рецессия в экономике. Такой прогноз дали экономисты, опрошенные Financial Times. Отмечается, что экономика европейской зоны будет сокращаться, будут закрываться производства из-за высокой инфляции и дефицита энергии. Так считают 90% опрошенных экспертов.

Теплая осень, по словам специалистов, позволила сохранить мощности газовых хранилищ, однако аномально холодная зима и сокращение поставок из России могут привести к истощению запасов. У европейских стран получилось снизить свою энергозависимость от России благодаря поставкам из Норвегии, США и государств Ближнего Востока, а также использованию альтернативных источников энергии. Однако, подчеркивают экономисты, в случае полного прекращения поставок из России важнейшие газовые хранилища будет намного сложнее пополнить перед следующей зимой.

«Дополнительные перебои с поставками или особенно холодная зима могут привести к возобновлению напряженности и очередному росту цен, что приведет к новому раунду адаптации и разрушению спроса», — заявил изданию экономист Morgan Stanley Кьяра Зангарелли.

Эта оценка более пессимистичная, чем по прогнозам Еврокомиссии и Европейского центробанка (ЕЦБ), которые в 2023 году ожидают роста экономики на 0,3 и 0,5% соответственно.