Три года человечество переживает условия пандемии коронавируса. И лишь в одном государстве не было выявлено этого заболевания.

Три года человечество переживает условия пандемии коронавируса. И лишь в одном государстве не было выявлено этого заболевания. После множественных ограничений, связанных с COVID-19, остается поразительным, как лишь одно государство смогло не пройти по пути остальных. Туркменистан является единственным, кого не задел недуг коронавируса. Когда одни наблюдали зарождение вируса в Китае в 2019 году со всеми вспышками и волнами COVID-19, его ограничениями, различными штаммами и борьбы с ним, только Туркменистан оставался непричастным к этому.

Не так давно была актуальна информация, по которой КНДР, островное государство Науру и Тувалу не входили в число зараженных стран. На малых островных государствах население немного превышает 11 тысяч человек. Но уже в апреле, начиная с Науру, начались случаи заражения людей. Никого это не обошло стороной.

В связи с этим, Туркменистан является уникальным случаем. За такой особенностью государства лежит введение властями с первых дней пандемии жестких ограничений на въезд и перевозки. После государство запустило компанию по обязательному вакцинированию всех от 18-летнего возраста. Были использованы российские препараты “ЭпиВакКорона” и “Спутник V”, а также китайский «CoronaVac».