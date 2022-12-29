Сколько лимонов нужно есть в день для укрепления иммунитета?

Мы вспоминаем про лимоны с наступлением осенних холодов. Болеть никому не хочется, а в этих жёлтых цитрусовых, как правило, много витамина С

Мы вспоминаем про лимоны с наступлением осенних холодов. Болеть никому не хочется, а в этих жёлтых цитрусовых, как правило, много витамина С, который собственно и отвечает за наш иммунитет. Попробуем разобраться вместе, сколько нужно и можно съедать лимона в день, и кому он категорически противопоказан.

Итак, господин Лимон!

В лимоне большое содержание витамина С, а значит он и правда помогает организму противостоять вирусам. Отлично омолаживает, если его употреблять внутрь или наносить на кожу маски для лица. Способствует укреплению роста волос и помогает бороться с ломкостью ногтей. Лимон сражается с вашим плохим настроение, являясь мощным природным антидепрессантом. Так как он снижает гормон стресса в организме. Поднять себе настроение очень легко, заварив кружечку чёрного чая и положив туда дольку лимона. И на душе стазу станет теплее!

Если же Вы предпочитаете кофе, то отличный напиток свежее сваренный кофе с долькой лимона и щепоткой чёрного перца. Согревает, бодрит и настраивает на позитив! Кроме этого, лимон можно добавлять в пироги, домашние сырники, мелко нарезав его туда. Или же есть свежим вприкуску с сахаром! К сожалению, есть те люди, которым нельзя употреблять лимоны. Вам нужно забыть про этот солнечный кислый фрукт, если:

· Вы страдаете аллергией на цитрусы;

· У вас гастрит, язва желудка, панкреатит;

· У вас тонкая зубная эмаль;

Кожура лимона, можно или нет?

В кожуре лимона содержатся полезные элементы: железо, эфирные масла, витамин С, цинк, марганец, йод. Она улучшает пищеварение при низкой кислотности желудка, способствует улучшению аппетита и ускорению желчегонных процессов. Ее можно есть, но нужно помнить, что перед употреблением кожуру лимона лучше помыть с содой и обдать кипятком, смыв тем самым грязь и налёт.

Сколько лимонов нужно есть в день?

Без вреда для здоровья, нужно съедать примерно 3-4 дольки лимона. При условии, что у вас нет противопоказаний и ограничений к его употреблению. Таким образом, Вы укрепите иммунитет, стенки сосудов, улучшите работу сердца и приостановите процессы старения в вашем организме. Помните, во всём должна быть мера. И съедая допустимое количество лимона, Вы принесете только пользу своему организму. Но, если Вы ежедневно будете «впихивать» в себя целый лимон, то в будущем можете заработать себе аллергию на данный продукт. Следите за тем, что Вы едите и сколько. Будьте здоровы!