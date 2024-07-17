Квебекский отдел по контролю за алкогольными напитками сообщает, что продажи в их магазинах выросли

Пресс-секретарь алкогольного общества Квебека Линда Бушар говорит, что с прошлой недели полки магазинов, расположенных недалеко от Онтарио, быстро опустели в 20-25 торговых точках.
Она говорит, что спиртные напитки и полуфабрикаты продаются быстрее всего и что SAQ пришлось скорректировать график пополнения запасов, чтобы удовлетворить спрос.
Около 10 000 работников LCBO уволились с работы 5 июля после срыва переговоров.
Профсоюз работников общественного обслуживания Онтарио, представляющий их интересы, заявил, что планы по расширению производства алкоголя в провинции, согласно которым готовые к употреблению коктейли будут продаваться за пределами магазинов LCBO, являются главной проблемой в споре.
Бушар говорит, что SAQ еще не подсчитала рост своих продаж, поскольку на данный момент сосредоточена на том, чтобы убедиться, что все магазины хорошо укомплектованы.
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