Квебекский отдел по контролю за алкогольными напитками сообщает, что продажи в их магазинах выросли

Квебекская компания liquor Crown corporation сообщает, что в некоторых магазинах на границе с Онтарио наблюдается резкий рост продаж на фоне забастовки работников управления по контролю за алкогольными напитками этой провинции.

Пресс-секретарь алкогольного общества Квебека Линда Бушар говорит, что с прошлой недели полки магазинов, расположенных недалеко от Онтарио, быстро опустели в 20-25 торговых точках.

Она говорит, что спиртные напитки и полуфабрикаты продаются быстрее всего и что SAQ пришлось скорректировать график пополнения запасов, чтобы удовлетворить спрос.

Около 10 000 работников LCBO уволились с работы 5 июля после срыва переговоров.

Профсоюз работников общественного обслуживания Онтарио, представляющий их интересы, заявил, что планы по расширению производства алкоголя в провинции, согласно которым готовые к употреблению коктейли будут продаваться за пределами магазинов LCBO, являются главной проблемой в споре.

Бушар говорит, что SAQ еще не подсчитала рост своих продаж, поскольку на данный момент сосредоточена на том, чтобы убедиться, что все магазины хорошо укомплектованы.

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