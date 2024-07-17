Лего исправляет замечания о том, что в Квебеке нет политического насилия

Премьер-министр Франсуа Лего был вынужден пояснить свои замечания, сделанные в понедельник, когда он, казалось, забыл недавнюю историю, утверждая, что политики Квебека не сталкивались с политическим насилием, подобным попытке убийства бывшего президента Дональда Трампа.

Выступая перед журналистами на заседании Совета Федерации в Галифаксе, Лего сказал, что произошедшее в минувшие выходные с Трампом “вызывает беспокойство за демократию в Соединенных Штатах”, но “у нас в Квебеке нет такого — насилия в отношении политиков”. Комментарии Лего заставили лидера Квебекской партии пригласить премьера освежить в памяти историю провинции.

Пол Сен-Пьер Пламондон отметил, что лидеры PQ дважды становились объектами нападений со смертельным исходом — в 1984 году и совсем недавно, в ночь провинциальных выборов 2012 года. “Вызывает беспокойство то, что премьер-министр Квебека делает такое заявление, которое демонстрирует полное отсутствие исторической памяти об основных фактах”, – написал Сен-Пьер Пламондон на X. “Всего лишь почти двенадцать лет назад одна из его предшественниц буквально стала жертвой политической атаки, которая едва не ударила по ней и это стоило жизни одному человеку в дополнение к серьезному ранению другого.”

Он имел в виду ночь выборов в провинции в 2012 году, когда вооруженный человек напал на митинг PQ в Монреале, убив осветителя и серьезно ранив еще одного человека при попытке проникнуть на место, где тогдашний лидер PQ Полин Маруа произносила победную речь.

Сен-Пьер Пламондон также указал на 1984 год, когда вооруженный человек ворвался в здание законодательного органа с целью убийства тогдашнего премьер-министра Рене Левека и других членов PQ. Он убил трех человек и ранил еще 13. В этом году в законодательном собрании провинции вспоминалась 40-я годовщина этого ужасного события.

Лего появился вскоре после своих первоначальных комментариев и попытался успокоить бурю, еще раз поговорив с журналистами. “Прежде всего, очевидно, что я, как и все остальные, помню нападение на Полин Маруа в 2012 году, но я хотел сказать, что в настоящее время в Квебеке нет поляризации или радикализации”, – сказал Лего.

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