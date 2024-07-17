В преддверии строительных каникул полиция предупреждает соблюдать безопасность на дорогах Монреаля

В преддверии двухнедельного периода строительных каникул, полицейская служба Монреаля принимает меры для защиты пешеходов, велосипедистов и всех остальных участников дорожного движения.

На этой неделе полиция начала новую кампанию по обеспечению безопасности, призывая водителей снизить скорость и быть внимательными, особенно во время строительных каникул в этом году, которые пройдут с 21 июля по 3 августа.

“Мы знаем, что на улицах стало больше людей. Все больше людей отправляются в отпуск. Они испытывают стресс, потому что хотят поскорее приступить к занятиям или вернуться домой”, – сказал представитель полиции Монреаля Дэнни Ричер.

Телеканал SPVM транслирует кадры столкновения грузовика с рекламным щитом на углу улицы Нотр-Дам и авеню Лебрен. Курсанты несли плакаты с надписью “Посмотрите на меня”, чтобы привлечь внимание водителей к рекламным щитам, когда они останавливались на красный свет.

По данным полиции, во время прошлогодних строительных каникул 22 человека по всей провинции погибли в результате дорожно-транспортных происшествий. Ричер сказал, что цель состоит в том, чтобы сократить это число, сделав безопаснее не только шоссе, но и городские улицы.

“Нотр-Дам – большая улица с оживленным движением. Здесь много грузовиков, которые едут на восток и запад. Поэтому для нас, для людей, важно осознавать, что их окружает”, – сказал он. Марджолин Нерон дважды попадала под колеса машин, оба раза на улице Нотр-Дам.

Совсем недавно, когда она каталась на велосипеде, водитель открыл дверцу машины и врезался в нее. “Я сломала ключицу. Я сделала несколько поворотов в воздухе и упала”, – сказала она, добавив, что надеется, что больше водителей будут соблюдать осторожность. “Если люди смогут прислушаться к тому, что говорит полиция, будет немного лучше”.

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