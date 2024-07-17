Канада выделяет 9 млн долларов на кондоминиум в Нью-Йорке для официальной резиденции консула

В прошлом месяце Канада потратила 9 миллионов долларов на покупку роскошного кондоминиума на Манхэттене в качестве официальной резиденции своего генерального консула в Нью-Йорке, но федеральное правительство отказывается сообщать, что делается со старой недвижимостью.

Global Affairs Canada была вынуждена признать, что именно она стояла за этой покупкой, после того как некоторые нью-йоркские риэлторы сообщили, что сделка по продаже кондоминиума была заключена для самого короля Чарльза.

В документе на недвижимость указано, что она была продана в прошлом месяце “Его Величеству королю Канады по праву собственности” за сумму более 6,6 миллионов долларов США.

Это побудило некоторые местные СМИ сообщить о королевской покупке, в том числе New York Post, которая опубликовала статью под заголовком “Король Чарльз покупает роскошную квартиру в Нью-Йорке на улице миллиардеров”.

Затем Global Affairs решила исправить это предположение, сообщив The Post, что резиденцией будет пользоваться не король.

Пресс-секретарь сообщила Canadian Press, что покупка в конечном итоге сэкономит канадским налогоплательщикам 2 миллиона долларов.

Шарлотта Маклеод заявила, что старая резиденция, которая, как указано в объявлениях о продаже недвижимости, находится по адресу Парк-авеню, 550, не соответствует нормам и стандартам департамента.

По словам Маклеода, его реконструкция потребовала бы “значительных инвестиций”, поскольку в последний раз он был отремонтирован в 1982 году.

“Учитывая высокие затраты на ремонт нынешнего дома и стоимость недвижимости, Global Affairs Canada рекомендовала переехать в новую, меньшую по размеру, более подходящую и экономичную квартиру”, – сказала она.

Новый кондоминиум находится в Стейнвей-Тауэр, здании, известном как самый тонкий небоскреб в мире, всего в нескольких шагах от Центрального парка.

В описании нового здания указано, что в нем есть три спальни и четыре ванные комнаты, а также бар, туалетная комната, отделанная драгоценным ониксом, и – поскольку канадские официальные лица усиливают свои просьбы в преддверии предстоящих выборов в США – много места для развлечений, для того, чтобы не выходить за пределы резиденции.

Официальная резиденция используется для проведения дипломатических мероприятий, которые включают в себя сетевые приемы, официальные брифинги и дискуссии с деловыми и политическими лидерами.

Том Кларк, бывший журналист, был назначен генеральным консулом Канады в Нью-Йорке в феврале 2023 года министром иностранных дел Мелани Джоли.

Оппозиционные консерваторы не убеждены в том, что в роскошном кондоминиуме была необходимость, поскольку Канада переживает жилищный кризис.

“В то время как канадцы не могут позволить себе жилье, потому что правительство Трюдо удвоило расходы на недвижимость, Джастин Трюдо потратил 9 миллионов долларов на роскошную квартиру на улице Миллиардеров для своего отставного приятеля-журналиста, которого он назначил генеральным консулом”, – говорится в заявлении лидера оппозиционной палаты представителей Эндрю Шеера.

“Это прекрасно отражает последние девять лет правления Трюдо, когда обычные канадцы постоянно страдают от его инфляционной политики, но его друзья и либеральные инсайдеры чувствуют себя лучше, чем когда-либо”.

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