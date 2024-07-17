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Новости Премьер-министр Альберты призвала политиков “умерить риторику” после нападения на Трампа

Премьер-министр Альберты призвала политиков “умерить риторику” после нападения на Трампа

Виктория Христова Июл 17, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Премьер-министр Альберты призвала политиков “умерить риторику” после нападения на Трампа отключены 37 Просмотров

Премьер—министр Альберты Даниэль Смит, которая однажды сказала бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, что хотела бы, чтобы он взял на прицел министра федерального кабинета, призвала “прогрессивных” политиков умерить свои высказывания в понедельник после того, как бывший президент США Дональд Трамп пережил покушение.

 

Выступая перед журналистами, когда премьер-министры собрались в Галифаксе на ежегодное заседание Совета Федерации, Смит сказала, что она обеспокоена формулировками, которые иногда используются для описания канадских консерваторов.

“Вы не читали заголовки о том, как лидера консерваторов Пьера Пулевра называют опасным? Как лидер оппозиции в Альберте назвал меня опасной? Когда вы начинаете использовать подобную риторику, это в конечном итоге создает повышенный риск для всех нас”, – сказала она.

“И я думаю, что мы должны быть очень внимательны к тому, что у нас могут быть разногласия в политике, но мы должны придерживаться этих вопросов”.

В субботу Трамп был ранен в верхнюю часть правого уха, когда прозвучали выстрелы на сцене, где он выступал на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания.

Сторонник Трампа был убит, а еще двое зрителей получили ранения, прежде чем агенты секретной службы застрелили 20-летнего стрелка, мотивы стрельбы которого еще предстоит установить.

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