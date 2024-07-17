“Пятый этаж без лифта” и другие отличные новинки недели!

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Антон и Сима – в прошлом выпускники театрального, а ныне успешные риэлторы. Они живут в гражданском браке, но юношескую любовь давно вытеснила привычка. Однажды в агентство обращается необычный клиент. Борис приехал из Лондона и намерен купить жилье в Москве – скромную квартиру в старой пятиэтажке. Выбор его не случаен: это место, где он провел свое счастливое детство. Как назло, владельцы наотрез отказываются продавать квартиру. Тогда предприимчивая Сима предлагает хитрый план, чтобы заставить хозяев съехать…

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Любовь с испытательным сроком

35- летний вдовец Павел один воспитывает двоих детей: Люсю восьми лет и Петю четырех лет. Павел держит пасеку в деревне, и постоянная занятость не позволяет ему уделять достаточное внимание детям. Когда инспекторы из службы по делам детей собираются забрать Петю и Люсю в интернат, Павел принимает радикальное решение. Он помещает объявление в газете о том, что ему нужна жена, которая могла бы присмотреть за его детьми.

Человеческий фактор

Жизнь Ани – кромешный ад, и день ото дня становится только хуже. В коммуналке с утра до ночи шум и ругань, проблемы на работе никак не решаются, а деньги, вложенные в новую квартиру, в одночасье сгорают. Вдобавок ко всему, ее жених, упрямый и безответственный маменькин сынок, ретируется подальше от трудностей и оставляет Аню одну.

Любовь без лишних слов

Аня, на свою беду, красива. Именно поэтому ее примечает местный олигарх, который во что бы то ни стало намерен на ней жениться, несмотря на предстоящую свадьбу Ани и Вадима. Состоятельный бизнесмен на пути к цели не останавливается ни перед чем. Обман, взятки, подлог – и вот уже Вадиму грозит тюремный срок, а цена его спасения – брак Ани с нелюбимым человеком. Девушка соглашается, но счастья этот путь не принесет никому.

Отдаленные последствия

В запутанном деле о терроризирующем город маньяке появляется еще одна пострадавшая, чудом не ставшая жертвой. Счастливое стечение обстоятельств и привычка Сергея приходить всегда раньше назначенного времени в буквальном смысле спасают дочь Ирины Таню от гибели. Правда, со временем чувство благодарности за спасение ребенка сменится чисто женской тревогой – кому принадлежат в большей мере симпатии Сергея?

Исчезновение

Катя – удачливая бизнес-леди. У нее любящий муж Сергей. Совместная – на пару с супругом – успешная фирма. Все настолько хорошо и благополучно, что они уже подумывают о загородном коттедже – в три этажа, с бассейном. Но в один прекрасный день все меняется. Супруги собираются ехать на работу, Катя уже готова завести мотор, но тут Сергей неожиданно вспоминает, что забыл дома свой мобильный телефон. “Я быстро!”, – кричит он на ходу и скрывается в подъезде. Больше Сергея никто не видит. Он исчез. Катя обращается в милицию. Безрезультатно. Тогда она начинает собственное расследование.

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