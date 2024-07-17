Большой черный медведь, запертый в машине, разрушил салон Toyota при попытке к бегству

В Белкарре, Британская Колумбия, была вызвана полиция, чтобы спасти большого черного медведя, запертого в маленькой раскаленной машине.
Хозяин по недосмотру оставил дверь машины незапертой. В салон проник медведь, случайно запер сам себя, а вот выбраться не сумел. В итоге – покореженная машина. Да и перепуганный мишка тоже.
Полицейские из Кокитлама говорят, что салон Toyota Yaris был “разрушен” при попытке медведя к бегству и, скорее всего, будет списан.
Тем временем в Северном Ванкувере другой медведь приготовил еду из оставленного без присмотра морозильника.
Домовладелец вернулся посмотреть на беспорядок после того, как соседи сообщили ему, что у них незваный гость.
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