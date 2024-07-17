Большой черный медведь, запертый в машине, разрушил салон Toyota при попытке к бегству

Две недавние встречи с медведями в Британской Колумбии послужили хорошим напоминанием о том, что не следует оставлять двери автомобиля незапертыми или гараж открытым, особенно если вы живете недалеко от места обитания медведей.

В Белкарре, Британская Колумбия, была вызвана полиция, чтобы спасти большого черного медведя, запертого в маленькой раскаленной машине.

Хозяин по недосмотру оставил дверь машины незапертой. В салон проник медведь, случайно запер сам себя, а вот выбраться не сумел. В итоге – покореженная машина. Да и перепуганный мишка тоже.

Полицейские из Кокитлама говорят, что салон Toyota Yaris был “разрушен” при попытке медведя к бегству и, скорее всего, будет списан.

Тем временем в Северном Ванкувере другой медведь приготовил еду из оставленного без присмотра морозильника.

Домовладелец вернулся посмотреть на беспорядок после того, как соседи сообщили ему, что у них незваный гость.

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