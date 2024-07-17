Продажи на рынке недвижимости Квебека выросли на 12% во втором квартале 2024 года

Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (QPAREB) сообщила о 26 166 продажах жилья во втором квартале 2024 года, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превышает средний показатель, зафиксированный для этого времени года с 2000 года.

“Динамика первого квартала продолжилась в большинстве регионов Квебека, что привело к росту продаж и цен во втором квартале. Несмотря на то, что пик весеннего сезона оправдал ожидания с точки зрения продаж, он, возможно, разочаровал многих покупателей, которые ожидали получить выгоду как от увеличения предложения недвижимости на продажу, так и от первого за четыре года снижения ключевой процентной ставки.

На самом деле, больший выбор был предоставлен только тем, кто искал недвижимость для летнего отдыха. Особенно это касается Estrie, Laurentides и Lanauriere. Вообще говоря, недвижимость на этих рынках продавалась медленнее, особенно “зависли” дома с менее привлекательными характеристиками или дома в зонах затопления.

В целом по рынку недвижимости выбор жилья был ограничен. Рыночные условия по-прежнему благоприятствовали продавцам, включая многоквартирные дома ( plex).

Эта категория недвижимости приобрела особую популярность среди тех, кто впервые покупает жилье, а также среди инвесторов,т.к. доходность этих домов стала выше, благодаря повышению арендной платы в этом году на 4%.

По сравнению со вторым кварталом 2023 года продажи многоквартирных домов выросли на 21%, в то время как продажи домов на одну семью и кондоминиумов увеличились на 11% и 10% соответственно.

Во втором квартале 2024 года в провинции было зарегистрировано объектов недвижимости на продажу на 22% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Но этого все еще недостаточно, чтобы все желающие приобрести жилье, могли осуществить свою мечту. До сих пор продолжаются аукционы на дешевые дома. Продавец, выставивший свой дом на продажу до 400тыс может получить до 10 предложений от покупателей и продать его на 60тыс дороже.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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