Новости дня Делового Монреаля за 17 июля 2024 года

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале и Квебеке

🔸 Moisson Montréal запустила кампанию “La Faim des vacances” по предоставлению питания детям, которые больше не могут пользоваться школьным питанием после окончания учебного года.

🔸 Правительство Лего хочет сохранить формулу выравнивания, по которой Квебек является крупнейшим бенефициаром, но которая оспаривается Ньюфаундлендом, Лабрадором и Британской Колумбией.

🔸 Манитоба готова принять просителей убежища, прибывших в Квебек.

🔸 Компания Мариали Лараме-Троттье, которая продавала фальшивые тренировки «на всю жизнь» сотням клиентов, объявила о банкротстве.

🔸 57-летний житель Лонгёя был признан виновным в сексуальных контактах с четырьмя несовершеннолетними жертвами, входившими в его окружение.

🔸 Город Магог вынужден снова запретить судоходство по реке из-за открытия клапанов плотины.

🔸 Goodfood Market сообщила о снижении продаж в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ее чистая прибыль достигла $307 000.

🔸 Фонд защиты окружающей среды стремится поддержать предпринимателей Квебека.

🔸 Société des alcools du Québec (SAQ) сообщила, что в алкомаркетах вдоль границы Онтарио и Квебека наблюдается всплеск продаж.

В Канаде

🔸 В июне годовой уровень инфляции в Канаде снизился до 2,7%, на 0,2% по сравнению с маем.

🔸 Статистическое управление Канады сообщило, что в июне цены на авиабилеты в Канаде выросли на 2% в годовом исчислении.

🔸 Оттава потратила $9 млн на роскошные апартаменты для генерального консула Канады в Нью-Йорке.

🔸 В первые шесть месяцев 2024 года количество угонов автомобилей снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

🔸 Саскачеван согласился удерживать половину суммы, которую, по мнению федеральных властей, он должен за отказ платить федеральный налог на углерод.

🔸 Премьер Британской Колумбии Дэвид Эби заявил, что больше не будет терпеть неуважение к своим жителям и подает в суд на Оттаву из-за «абсурдной» программы перераспределения налогов.

🔸 Сильные ливни и наводнение в Торонто закрыли ряд крупных автомагистралей и нарушили работу транспортных служб. За три часа в Торонто прошли три грозы, вызвавшие рекордное количество осадков. 🔸Особняк рэпера Drake в Торонто затопило из-за проливных дождей.

В России

🔸 Путин отметил дефицит энергомощностей в нескольких регионах из-за криптомайнинга.

🔸 В Минэнерго РФ предупредили о сохранении рисков отключений энергоснабжения на юге страны.

🔸 В Москве задержали женщину за надпись «ГУР» на памятнике Минину.

🔸 Китай и Россия рассматривают партнерство по платежной системе «Мир».

🔸 Ростовская АЭС подключила энергоблок №1, отключенный из-за ложного срабатывания защиты, к сети — «Росэнергоатом».

🔸 Судебные приставы начали взыскание долгов по налогам с Анастасии Ивлеевой. Вместе со сборами и пенями набежало больше 10 миллионов.

🔸 Россия и Украина обменялись пленными по формуле «95 на 95» при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Минобороны России.

В мире

🔸 Президент Польши Дуда допустил начало войны России и НАТО.

🔸 Лавров в Нью-Йорке заявил о готовности РФ работать с любым президентом США.

🔸 Премьер Японии Кисида принес официальные извинения жертвам стерилизации. Закон о защите евгеники действовал в стране 48 лет.

🔸 Иранское постпредство при ООН отвергло обвинения в адрес Ирана в покушении на бывшего американского президента Дональда Трампа.

🔸 Белоруссия открывает автодорожные и ж/д пункты пропуска для граждан 35 европейских стран.

🔸 Президент США Джо Байден заявил, что может покинуть президентскую гонку только в случае проблем со здоровьем.

🔸 После нескольких месяцев ожидания мэр Парижа Анн Идальго в среду искупалась в Сене, выполнив своё обещание доказать качество воды для соревнований по плаванию, которые пройдут там во время Олимпийских игр в Париже.

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