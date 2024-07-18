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Новости Новости дня Делового Монреаля за 17 июля 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 17 июля 2024 года

Denis Dankoff Июл 17, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 28 Просмотров

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале и Квебеке

🔸 Moisson Montréal запустила кампанию “La Faim des vacances” по предоставлению питания детям, которые больше не могут пользоваться школьным питанием после окончания учебного года.
🔸 Правительство Лего хочет сохранить формулу выравнивания, по которой Квебек является крупнейшим бенефициаром, но которая оспаривается Ньюфаундлендом, Лабрадором и Британской Колумбией.
🔸 Манитоба готова принять просителей убежища, прибывших в Квебек.
🔸 Компания Мариали Лараме-Троттье, которая продавала фальшивые тренировки «на всю жизнь» сотням клиентов, объявила о банкротстве.
🔸 57-летний житель Лонгёя был признан виновным в сексуальных контактах с четырьмя несовершеннолетними жертвами, входившими в его окружение.
🔸 Город Магог вынужден снова запретить судоходство по реке из-за открытия клапанов плотины.
🔸 Goodfood Market сообщила о снижении продаж в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ее чистая прибыль достигла $307 000.
🔸 Фонд защиты окружающей среды стремится поддержать предпринимателей Квебека.
🔸 Société des alcools du Québec (SAQ) сообщила, что в алкомаркетах вдоль границы Онтарио и Квебека наблюдается всплеск продаж.

 

В Канаде

🔸 В июне годовой уровень инфляции в Канаде снизился до 2,7%, на 0,2% по сравнению с маем.
🔸 Статистическое управление Канады сообщило, что в июне цены на авиабилеты в Канаде выросли на 2% в годовом исчислении.
🔸 Оттава потратила $9 млн на роскошные апартаменты для генерального консула Канады в Нью-Йорке.
🔸 В первые шесть месяцев 2024 года количество угонов автомобилей снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
🔸 Саскачеван согласился удерживать половину суммы, которую, по мнению федеральных властей, он должен за отказ платить федеральный налог на углерод.
🔸 Премьер Британской Колумбии Дэвид Эби заявил, что больше не будет терпеть неуважение к своим жителям и подает в суд на Оттаву из-за «абсурдной» программы перераспределения налогов.
🔸 Сильные ливни и наводнение в Торонто закрыли ряд крупных автомагистралей и нарушили работу транспортных служб. За три часа в Торонто прошли три грозы, вызвавшие рекордное количество осадков. 🔸Особняк рэпера Drake в Торонто затопило из-за проливных дождей.

 

В России

🔸 Путин отметил дефицит энергомощностей в нескольких регионах из-за криптомайнинга.
🔸 В Минэнерго РФ предупредили о сохранении рисков отключений энергоснабжения на юге страны.
🔸 В Москве задержали женщину за надпись «ГУР» на памятнике Минину.
🔸 Китай и Россия рассматривают партнерство по платежной системе «Мир».
🔸 Ростовская АЭС подключила энергоблок №1, отключенный из-за ложного срабатывания защиты, к сети — «Росэнергоатом».
🔸 Судебные приставы начали взыскание долгов по налогам с Анастасии Ивлеевой. Вместе со сборами и пенями набежало больше 10 миллионов.
🔸 Россия и Украина обменялись пленными по формуле «95 на 95» при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Минобороны России.

 

В мире

🔸 Президент Польши Дуда допустил начало войны России и НАТО.
🔸 Лавров в Нью-Йорке заявил о готовности РФ работать с любым президентом США.
🔸 Премьер Японии Кисида принес официальные извинения жертвам стерилизации. Закон о защите евгеники действовал в стране 48 лет.
🔸 Иранское постпредство при ООН отвергло обвинения в адрес Ирана в покушении на бывшего американского президента Дональда Трампа.
🔸 Белоруссия открывает автодорожные и ж/д пункты пропуска для граждан 35 европейских стран.
🔸 Президент США Джо Байден заявил, что может покинуть президентскую гонку только в случае проблем со здоровьем.

🔸 После нескольких месяцев ожидания мэр Парижа Анн Идальго в среду искупалась в Сене, выполнив своё обещание доказать качество воды для соревнований по плаванию, которые пройдут там во время Олимпийских игр в Париже.

 

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