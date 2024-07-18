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Центр Монреаля. Собор Святой Марии. Жара, жара, жара! Фото Меган Хорхенсен.

Мой Монреаль. Собор Марии, королевы мира

Виктория Христова Июл 18, 2024 Авторы, Виктория Христова, Новости, Это интересно Оставить комментарий 575 Просмотров

Пока на улице еще окончательно не разгулялась сырая, промозглая, осенняя пора, давайте немного прогуляемся по центру города. Точнее, не прогуляемся, а приехав в центр города, посетим Собор Марии, Королевы Мира (Cathédrale Marie-Reine-du-Monde).

 

 Красивое, величественное здание, находящееся в самом центре города. Оно привлекает к себе зевак и туристов, местное население и гостей нашего мегаполиса. И нам тоже неплохо бы о нем немного узнать!

Это небольшая базилика , и резиденция Римско-Католической архиепископии Монреаля. После Оратории Святого Иосифа и базилика Сан-Анн-Де-Бопре, находящейся недалеко от Квебека, это третья по величине базилика в нашей провинции. Если говорить языком цифр, который многим бывает более понятным, то ее длина – 101метр, ширина – 46 метров и высота 77 метров в высшей точке купола. А диаметр самого купола составляет 23 метра. Представили теперь размах? Великолепно! Тогда продолжим!

Базилика расположена очень недалеко от станции метро Bonaventure, и собственно, Центрального вокзала. Сама базилика и связанные с ней здания Архиепископии образуют часть Площади Канады и доминируют в сквере Дорчестер. Строительство такой базилики было заказано Игнасом Бурже, который исполнял обязанности второго епископа Монреаля. Цель построения такой базилики была проста и ясна – она должна была заменить бывший собор Сен-Жак, сгоревший в 1852 году. Но какой должна была быть эта базилика? И он решил создать нечто похожее на Базилику Святого Петра в Риме. Это и красиво, и грандиозно, и помпезно, да и, что греха таить, заткнет за пояс всех Сульпицианцев и Англиканцев, которые предпочитали неоготический стиль в своих постройках.

Первый архитектор, Виктор Буржуа, отказался от проекта после изучения Собора Святого Петра, утверждая, что он не может быть воспроизведен в меньшем масштабе. В то время Святому Престолу и Папским государствам угрожали националистические войска Виктора Эммануила II, короля Пьемонта, который пытался установить контроль над всей Италией. Неустрашимый епископ Бурже ответил на эти события, послав в общей сложности 507 канадских зуавов для защиты папских территорий в Италии, чьи имена выгравированы золотыми буквами на мраморных плитах собора. Их девиз: «Люби Бога и иди своей дорогой.» Да, к слову сказать, зуавы – это воинсие формирования для защиты Папских областей. Картина, изображающая полковника Атаназа де Шаретта, командующего папскими зуавами, была сделана в 1885 году Лионелем Руайером.

Итак, Базилика была построена. Изначально она была освящена в 1894 году как Собор Святого Иакова. В то время это была самая большая церковь в Квебеке. Собор стал Малой Базиликой в 1919 году благодаря стараниям Папы Бенедикта XV. А уже в 1955 году она, базилика, была повторно посвящен Марии, Королеве мира, Папой Пием XII по просьбе кардинала Поля-Эмиля Леже.

С тех пор Ее имя и носит это красивейшее монреальское сооружение. К слову сказать, 28 марта 2000 года Базилика была объявлена национальным историческим памятником Канады.

А теперь осмотримся внутри. Таинство Крещения совершается в Малой часовне. Мраморная купель для крещения увенчана впечатляющим лепным распятием, выполненным скульптором Филиппом Эбером. А погребальная часовня, построенная в 1933 году, расположена в восточной стороне здания, на полпути между главным входом и алтарем в центре. В базилике также находится гробница епископа Бурже и статуя с его изображением. Кстати, не только епископ Бурже здесь нашел последний приют. Все главные епископы Монреаля захоронены в западной стороне базилики. А их помощники, то есть вторые епископы, покоятся на противоположной, восточной стороне.

Стены и полы отделаны мрамором, привезенным из Италии, и украшены несколькими мозаиками. Бронзовая табличка над алтарем изображает Собор Святого Петра в Риме. Напртив часовни епископа, на западной стороне нефа, расположена часовня брака. Так расположен невероятный по своей красоте деревянный алтарь. Он сделан в первой половине XVII века в бенедиктинском аббатстве испанским монахом. Во время религиозных гонений монахи были вынуждены покинуть аббатство и скрыться.

И тогда оккупанты-французы пустили с молотка всю роскошь, найденную в аббатстве. В том числе и вышеупомянутый алтарь. Лишь в начале прошлого века австрийский архитектор Родольф Мессмер, обнаружил алтарь в церкви Суарсе, что во Франции, и приобрел его. А в 1994 году он пожертвовал его Римско-Католической Архиепископии Монреаля. Так алтарь оказался в Базилике, где находится и сейчас.

Еще один момент из истории базилики. В 1957 году кардинал Поль-Эмиль Леже передал часовню в ней в распоряжение Мальтийского ордена. И ряд витражей отражают это событие.
А главный алтарь, находящийся непосредственно под самым куполом, представляет собой балдахин с извилистыми колоннами. Он был создан в Риме в 1900 году Джозефом-Артуром Винсентом и является репродукцией знаменитого «бальдаккино» в Соборе Святого Петра, созданного Джаном Лоренцо Бернини. Скажу вдобавок, что он полностью ручной работы и изготовлен из красной меди и сусального золота. Ангелы, гирлянды и папские знаки отличия были вылеплены между 1910 и 1911 годами Олиндо Граттоном.

Ну, и какая же базилика без органа? Он есть и здесь. Большой, красивый, великолепно звучащий! Приходите послушать и отвлечься от повседневной суеты этого бурлящего мира!
Проходы нефа заполнены живописными композициями, рассказывающими о первых годах жизни на нашей земле, которая тогда называлась Виль Мари. На них и Атаназ де Шаретт, командующий папскими зуавами Монреаля, и Маргарет Буржуа, обучающая своих индейских учеников, и мученическая смерть отцов Жана де Бребефа и Габриэля Лалемана в стране Гуронов. Ирокезы пытали иезуитских миссионеров, в центре которых можно видеть отца де Бребефа со связанными руками, привязанными к столбу.

Еще одна картина представляет нашему взору отца Бартелеми Вимонт, который отслужил первую мессу в Монреале 18 мая 1642 года. Поля де Шомедей де Мезоннев и Жан Манс, основателей Монреаля, можно увидеть на мессе на этой картине.

Ну, и конечно, в апсиде, то есть в поруклуглом своде, находится статуя Марии, Королевы Мира, покровительницы базилики. Эту работу выполнил скульптор Сильвия Дауст. А на фасаде собора, если кто не обратил внимания, находятся статуи всех двенадцати апостолов. Все они были вылеплены Олиндо Грэттоном в период между 1892 и 1896 годами.
Золочеными буквами на одной из стен базилики выгравирован текст: «Ты-Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою. И врата ада не одолеют ее. И я дам тебе ключи Царства Небесного» – обращение Иисуса к апостолу Петру.

Вот такая красивая, замечательная базилика находится в самом сердце Монреаля. И если вы устали от суеты и гороского шума, хотите прикоснуться к истории или просто немного передохнуть и очутиться в мире гармонии и комфорта – войдите в нее и задержитесь на какое-то время. Неспешно побродите по ней, послушайтте неповторимый голос органа, потрогайте стены, рассмотрите картины и скульптуры. Все это – наши с вами истоки, истоки той страны, в которой мы живем и строим будущий старт своим подрастающим детям.
Рассмотрите все внимательно и поймите, и прочувствуйте: с какой любовью и какими трудами все это строилось и возводилось… Сколько препонов было преодолено для того, чтобы каждый из нас сегодня мог сюда просто войти и насладиться… Цените это, используйте это, наслаждайтесь этим и становитесь лучше! Ведь именно для этого и возводились, церкви и часовни, храмы и базилики!

И если Бог с нами, то какая разница кто против нас!

 

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