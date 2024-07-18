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Новости Fringe Montreal отменяет несколько спектаклей из-за повреждения водой

Fringe Montreal отменяет несколько спектаклей из-за повреждения водой

Виктория Христова Июл 18, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Fringe Montreal отменяет несколько спектаклей из-за повреждения водой отключены 34 Просмотров

Сотрудники Fringe Montreal оценивают ущерб, нанесенный театру Mainline после ливня, прошедшего на прошлой неделе, и остатков урагана “Берилл”, которые затопили часть здания.

 

“Это был настоящий ливень, как если бы вы включили воду, собираясь принять душ”, – рассказал Кенни Стрейл, художественный продюсер Fringe Montreal, описывая, как вода лилась сквозь потолок. Вода повредила часть вестибюля театра, главный офис и складское помещение. Восемь спектаклей были немедленно отменены, и, по меньшей мере, еще дюжина должна быть отменена.

“Это довольно эмоциональный день, когда я осознаю, что на самом деле не уверена, когда мы снова откроемся”, – сказала исполнительный директор Mainline Theatre Эми Блэкмор в интервью. Ущерб от воды был нанесен как раз в тот момент, когда Fringe Montreal начала свою летнюю кампанию по сбору средств. Организаторы надеются собрать 50 000 долларов, но сейчас они рассматривают возможность увеличения суммы до 75 000 долларов из-за ущерба, причиненного дождевой водой.

Блэкмор говорит, что продюсерская компания отчаянно нуждается в деньгах, поскольку после окончания пандемии государственные субсидии иссякли. “Это похоже на то, как если бы тебя пнули, когда ты уже на мели”, – сказала она.

Блэкмор говорит, что она работает со страховой компанией, которая является владельцем здания, но пока слишком рано оценивать ущерб. Это первый случай на ее памяти, когда из-за погодных условий здание было повреждено, что привело к отмене выступлений.

“Fringe Montreal” работает в бизнесе уже 35 лет, из них 20 лет она работала в театре Mainline, но Блэкмор говорит, что рассматривает возможность поиска нового места для продюсерской компании.

 

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