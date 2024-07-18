Владелец Party Expert говорит, что власти города не выдают разрешение на размещение вывесок на английском

Владелец магазина товаров для вечеринок и дней рождения в Квебеке критикует власти города Броссар за то, что они не выдали разрешение на размещение вывесок на английском языке. Линда Бувье, президент Party Expert, назвала ситуацию “абсолютно неприемлемой”.

“Это нереально, я имею в виду, я в бизнесе уже более 20 лет, и мы так много делаем. Мы выполняем все требования, которые они [Управление французского языка в Квебеке] предъявляют ко многим. И у них просто слишком много власти над бизнесом”, – сказал Бувье в интервью.

“Это обескураживает… вы чувствуете, что хотите переехать в другое место. В другие провинции, где это было бы намного проще”. Франкоязычная Бувье открывает новый магазин в торговом центре Quartier Dix30 в районе Броссар.

Она объяснила, что ее компания подала запрос на получение разрешения на размещение вывесок в мае и что на прошлой неделе власти города Броссар прислали ответ по электронной почте, сославшись на новый закон о языках, известный как билль 96, и направив ее в Управление французского языка Квебека (OQLF).

“Наша компания связалась с OQLF, чтобы получить информацию. И мы отправили в город Броссар сертификат, который у нас есть для группы экспертов , выданный OQLF. Мы обновляем его каждые два года”, – сказала она.

Бувье отметила, что в ее компании даже есть комитет, который следит за соблюдением всех требований к французскому языку.

“Но на этот раз они ставят под сомнение наш бренд, наш устоявшийся бренд в Квебеке. И мы отправили им сертификат, но этого оказалось недостаточно, чтобы они выдали разрешение”, – сказал Бувье.

По словам владельца бизнеса, в настоящее время департамент по языковому надзору провинции изучает ситуацию и предложил стороннему эксперту предложить варианты, которые можно было бы использовать для добавления или изменения названия.

“Я отвечаю, что нет. Мы существуем более 20 лет. Мы потратили много денег на создание этого бренда и его узнаваемость, но мы ни за что не начнем этим заниматься”, – сказала она.

В заявлении OQLF сказали, что не несут ответственности за выдачу разрешений на размещение вывесок и не вмешивается в этот процесс.

“Офис несет ответственность за применение Устава, который устанавливает правила размещения общественных вывесок. Офис помогает предприятиям и консультирует их по вопросам изменений, которые им необходимо внести для выполнения обязательств, изложенных в Уставе, принимая во внимание другие требования, которым подчиняются предприятия, такие как муниципальные подзаконные акты”.

Кроме того, Офис заявляет, что никогда не запрашивает переводы товарных знаков.

Более того, Мелисса Техрани, юрист Gowling WLG, специализирующаяся на рекламном праве, рассказала, что новый языковой закон требует от компаний включать французские слоганы, общие термины или описания на французском языке.

Он требует, чтобы эти французские элементы находились в пределах одного поля зрения и занимали как минимум в два раза больше места, чем нефранцузское название компании или товарный знак.

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