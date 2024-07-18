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Новости Врачи призывают к бдительности после многочисленных столкновений на электроскутерах с участием детей
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Обычный скутер (мотороллер).

Врачи призывают к бдительности после многочисленных столкновений на электроскутерах с участием детей

Степан Артемьевский Июл 18, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Врачи призывают к бдительности после многочисленных столкновений на электроскутерах с участием детей отключены 44 Просмотров

Травматологический центр Монреальской детской больницы (MCH) призывает к бдительности, заявляя, что за последние три месяца он оказал помощь семи маленьким пациентам с травмами, связанными с использованием электронного скутера.

 

“За последние пять лет примерно половина всех травм, полученных в результате использования электронных скутеров в травматологическом центре MCH, была получена подростками в возрасте до 14 лет”, – сказала Дебби Фридман, доцент кафедры педиатрии и детской хирургии Университета Макгилла.

В больнице сетуют, что ожидают увеличения числа детей в отделении неотложной помощи из-за растущей популярности электронных скутеров и других моторизованных транспортных средств.

Врачи говорят, что они сталкивались с различными случаями, связанными с черепно-мозговыми травмами, переломами, рваными ранами и растяжениями связок.

“При использовании электронного скутера важно знать о связанных с этим рисках, быть в курсе правил дорожного движения, знать, где разрешено использование электронных скутеров, и обязательно надевать правильно подобранный шлем с плотно застегивающимся ремешком”, – сказала Лиан Франсблоу, координатор по травматологии Программы MCH по профилактике травматизма.

Что касается электронных скутеров, то в Квебеке действуют следующие правила::

Обязательный шлем
Минимальный возраст водителя- 14 лет
Максимальная скорость – 25 км/ч
Запрещено движение по дорогам с ограничениями скорости выше 50 км/ч
Запрещено движение по тротуарам
Запрещено пользоваться наушниками или мобильными телефонами
Запрещено вождение в нетрезвом виде (алкоголь или наркотики)
Максимальная мощность 500 Вт
Максимальный вес устройства 36 кг
Тормоза на каждом колесе
Ручные тормоза, если у устройства есть руль
Минимальный диаметр колес – 190 мм (7,5 дюймов)
Передние и задние фары и светоотражатели
Передвижение по велосипедным дорожкам (если не указано иное) или по обочине дороги
Соблюдение правил дорожного движения

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