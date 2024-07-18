Слово “такси” – откуда оно пошло

Слово такси является одним из наиболее узнаваемых во всём мире.

Возьмите словарь практически любого языка и вы обнаружите, что почти везде (за редким исключением) есть это слово: в арабском تاكسي (taksī), в хинди – टैक्सी (ṭaiksī), в японском – タクシー (takushī), в корейском – 택시 (taeksi), в тайском – แท็กซี่ (tɛ́k-sîi), во вьетнамском – xe tắc xi.

Даже в китайском, где этот транспорт называется очень по-разному, существует заимствованное слово 的士 (díshì). Что уж говорить о европейцах. Даже в “чистом” исландском, где такси “нормативно” называется leigubíll (от leiga “плата” и bíll “машина”), вы найдёте слово taxi, которое в произношении не так уж отличается от английского taxi, французского taxi, немецкого Taxi…

Французское слово taxi, которое пришло в английский и некоторые другие языки, является сокращением от taximètre “таксометр”.

Это устройство для определения стоимости проезда было известно, по-видимому, уже очень давно, но имело примитивный принцип работы. Первый механический таксометр был изобретён лишь в конце XIX века немецким конструктором Вильгельмом Бруном и стал устанавливаться на автомобили Daimler Viktoria.

Поэтому формально французскому taximètre предшествовало немецкое слово Taxameter. В годы Первой мировой войны слово taximètre и сократилось до нынешнего taxi.

Были у этого слова свои аналоги, существуют они и сегодня. Ещё до изобретения автомобиля во Франции появились фиакры – от французского fiacre, по названию гостиницы Hôtel de Saint Fiacre в Париже, около которой сдавались в прокат экипажи.

В Британии слово taximeter прибавило словечко cab (сокращение от cabriolet), которое впоследствии прочно закрепилось. Слова cab, taxicab и taxi используются в английском языке как равнозначные. Правда, за пределами англоязычного мира “кэбы” не очень известны.

В основе слова лежит позднелатинское слово taxa “плата”, которое выводится от глагола taxō “трогать, щупать; порицать, обвинять; оценивать, определять стоимость”, родственного глаголу tangō “трогать, прикасаться; захватывать; достигать”.

Сюда же и наше слово такса – “плата за что-либо”. Вторая часть – греческое μέτρον (métron) “мера; измерение”. Таким образом, в основе изобретённого термина лежит идея об измерении платы за проезд.

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