“Приплыли!”, или летние комедии на eTVnet

Наши друзья в интерактивном ТВ eTVnet предлагают вам подборку солнечных летних комедий на каждый день этой жаркой июльской недели.

Наши друзья в интерактивном ТВ eTVnet предлагают вам подборку солнечных летних комедий на каждый день этой жаркой июльской недели.

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“Приплыли!”

Незадачливый романтик Паша мечтает сделать предложение своей девушке, разыграв на яхте сцену из “Титаника”. Однако у отца Паши совсем другие планы – яхта нужна ему, чтобы провернуть одну не очень законную операцию. В итоге морская прогулка оборачивается чередой безумных событий, в которой запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой проблемой.

Гуляй, Вася!

Бедный Митя влип по полной: случайно сделал предложение, а отец девушки, как будто только этого и ждал – тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, да только Митя уже женат. Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса,или просто Вася, с которой они давно не живут, – циничная стерва, и за развод придется побороться. Простейший способ ускорить процесс – предъявить первую попавшуюся “невесту”. Кто же знал, что у нее имеется настоящий жених, местный качок. Окончательно все запутывается, когда разруливать ситуацию берутся бывшие одноклассники Мити – подкаблучник Паша и аферист Гарик.

Платье цвета моря

Александра после развода все свое внимание сосредоточила на воспитании ребенка и работе. О новых знакомствах она даже не помышляла, а после замужества дочери и вовсе переехала к ней, чтобы помогать по хозяйству и присматривать за внуками. Во время совместного семейного отпуска ее внимание привлекает наряд необычного цвета. В нем она ощущает, что наконец в ее жизнь начали возвращаться радость и счастье. Она еще не подозревает, что очень скоро встретит на курорте свою любовь, и ее мир перевернется на 180 градусов.

Счастья! Здоровья!

Три влюбленные пары – татарская, армянская и русская – готовятся сыграть свадьбы. Но выясняется, что для Рината и Гузельки свадьба – это способ добыть деньги, чтобы вернуть дорогую скрипку, для отца Артура важнее всего, чтобы свадьба его сына и москвички Юли прошла в Армении, а у Светы есть “скелет в шкафу” – ее “бывший” Андрей в день свадьбы с Олегом вышел из тюрьмы. Зато гости отрываются от души. Тосты и конкурсы, песни и танцы, поцелуи и драки. Три свадьбы, три пары – такие разные, такие непохожие. Но любовь объединяет, а гости от души желают: “Счастья! Здоровья!”.

30 свиданий

На что только не пойдешь, чтобы обрести счастье! Невезучая Даша верит в найденный в интернете способ – в течение месяца сходить на 30 свиданий, а затем мужчина твоей мечты сам найдет тебя. Только остаться бы живой после встреч с самыми безумными кавалерами и при этом пробовать разглядеть среди них того самого.

Лови момент

Милая амбициозная девушка Рита живет в провинциальном городке на черноморском побережье. Она решает вырваться из рутины проведения местных свадеб и утренников и приезжает покорять столицу, пытаясь поступить в театральное училище. Ее ждет много сложных испытаний, которые порой превращаются в очень комичные истории.

Любовь без правил

В городе Зареченске жены часто отказывали мужьям. Когда же проблема накрыла и мэра города, Сергей Николаевич не стал терпеть и начал действовать. Он решает перепрофилировать санаторий в “Оздоровительный центр”. Для чего бизнесмен приглашает из столицы специально обученный “медицинский персонал”. И вот уже на другую сторону реки пришвартовывается катер с симпатичными, молодыми и очень профессиональными “медсестрами” и “санитарками”.

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