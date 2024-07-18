В Шербруке пропала гигантская ящерица

Джули Бланшар, жительница Шербрука, просит общественность помочь ей найти годовалую одомашненную гигантскую ящерицу тегу, которая пропала в субботу.

“В моем доме было много людей, что необычно. Дверь постоянно открывалась. Поэтому есть вероятность, что ящерица выскользнула наружу незамеченной”, – говорит Бланшар. Однако она отметила, что ящерица Энцо также может прятаться где-то в ее доме.

– Но опасности нет. Как правило, он выкапывает ямку и спит в ней. Днем он вылезает, чтобы позагорать. Когда на улице плохая погода, он может вылезать только для того, чтобы попить воды. Я не знаю, есть ли у него охотничий инстинкт, потому что он никогда не был на свободе”. Она сказала, что если Энцо и сбежал, то это могло быть в районе парка Святого Бонифация в Шербруке.

Бланшар объяснила, что, когда она выходит на прогулку, то в качестве меры предосторожности привязывает двух своих ящериц к шлейкам с поводками и носит их на каждом плече. По словам владелицы, никакие правила в Канаде не требуют, чтобы ящерицы были на поводке.

Бланшар сравнила Энцо с собакой и добавила, что он очень “умный”. “Моя рептилия открывает дверцы шкафа”, – сказала она.

Бланшар говорит, что если Энцо и будет охотиться, то, скорее всего, в поисках птичьего или змеиного гнезда. “В нашем доме царит оживление. Моя внучка приезжает к нам. У нас есть соседи, у которых есть три собаки, и они приходят к нам, и это их не беспокоит”.

Бланшар сказал, что если ящерица почувствует угрозу, она просто переползет в другое место. “Людям не нужно беспокоиться. Это не опасно. Это большой ребенок. Но просто для предосторожности лучше позвонить мне. Свяжитесь со мной в социальных сетях. Я пойду и заберу его”, – говорит Бланшар.

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