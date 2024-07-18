Байден допустил выход из президентской гонки по здоровью

Президент США Джо Байден выразил готовность отказаться от участия в президентской борьбе, если будут выявлены серьезные проблемы со здоровьем.

Он подчеркнул, что только лишь заболевания могут стать причиной для его выхода из гонки.

“Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то — врачи — пришли и сказали, что у вас такая-то проблема, я бы мог выйти из сегодняшней борьбы”, — сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли он сражаться до конца.

При этом Байден признал, что достаточно изнурен и испытал «плохой эпизод» – то есть чувствовал себя больным. Он даже попросил врачей проверить его на наличие COVID-19 или каких-то других других инфекций. По его словам, накануне он подхватил сильную простуду.

Между тем, среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена. Особенно этот призыв усилился после провала действующего президента на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии появится на съезде в августе. Но на практике довольно-таки непросто будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах кандидата, коим является Байден. Единственный вариант – его отказ от участия в гонке. Но Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца.

Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

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