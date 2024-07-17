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Правительство Квебека незаметно смягчило свой подход к хранению наркотиков более года назад

Степан Артемьевский Июл 17, 2024 Наркология, наркомания, наркотики, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Правительство Квебека незаметно смягчило свой подход к хранению наркотиков более года назад отключены 37 Просмотров

Правительство Квебека постепенно смягчило свой подход к людям, пойманным с небольшими партиями наркотиков.

 

В апреле 2023 года власти провинции рекомендовали привлекать к ответственности за простое хранение наркотиков только в тех случаях, когда существует угроза общественной безопасности, в том числе в контексте организованной преступности, насилия или в присутствии несовершеннолетних.

Правительство коалиции “Авенир Квебек” не объявляет публично об изменениях, о которых Le Devoir впервые сообщил на этой неделе.

Муниципальная полиция заявляет, что они не были проинформированы о новых указаниях для прокуроров, но утверждают, что методы полиции в борьбе с простым хранением наркотиков не изменились.

В прошлом году по рекомендации правительства генеральный прокурор Квебека издал новую директиву.

В январе 2023 года Британская Колумбия стала первой провинцией Канады, которая отменила уголовную ответственность за хранение небольших количеств некоторых запрещенных наркотиков.

 

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