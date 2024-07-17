Монреальская компания создала интеллектуальные браслеты для сборной Канады

Компания из Монреаля предоставит интеллектуальные браслеты Канадскому олимпийскому дому во время Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

Компания Connect&Go, занимающаяся радиочастотной идентификацией (RFID), ранее предоставила сборной Канады аналогичные браслеты во время Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году. Причем, если в 2018 году компания предоставила более 10 000 браслетов. В этом году компания выпустит более 15 000 браслетов.

По словам Энтони Палермо, который стал соучредителем компании вместе с Домиником Ганьоном, браслеты помогают спортсменам, тренерам, сотрудникам команд, членам семей и другим посетителям получить доступ в Канадский олимпийский дом и деревню, а также использовать их для оплаты и приобретения билетов. “Это было большое событие. Нам очень повезло быть частью этого”, – сказал Палермо. Компания Connect&Go также была выбрана для предоставления RFID-браслетов сборной Канады на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Затем случился COVID-19.

Пандемия нанесла серьезный ущерб небольшой монреальской компании. У Connect&Go были контракты с PGA tour, Гран-при Формулы-1 и Олимпийскими играми, которые были отменены. Компания потеряла 90% своих доходов и была вынуждена сменить рынок сбыта. Там, где раньше основное внимание уделялось крупномасштабным международным мероприятиям, теперь основное внимание уделяется таким достопримечательностям, как парки развлечений и аквапарки.

“В отличие от мероприятий, аттракционы оставались открытыми во время пандемии, даже если их вместимость была снижена”, – сказал Ганьон в пресс-релизе. “Мы уже начали задумываться о том, чтобы найти рынок, более стабильный, чем события”. По данным компании, ее технология была интегрирована в десятки аттракционов по всему миру, что принесло сотни миллионов доходов. Компания планирует достичь 1 миллиарда долларов дохода к 2025 году.

После прекращения своей деятельности в сфере организации мероприятий Ганьон заявил в пресс-релизе, что, по его мнению, они никогда не смогут внедрить свои технологии на таких масштабных мероприятиях, как Олимпийские игры. И все же они это сделали. “После Пхенчхана у нас сложились хорошие отношения, но нам пришлось пройти через весь процесс, чтобы убедиться, что мы являемся для них подходящим партнером — и, очевидно, мы стремимся к совершенству, — но для участия в чем-то подобном канадскому опыту требуется нечто большее. Что-то настолько особенное, – сказал Палермо.

Палермо сказал, что это один из их небольших контрактов. Он объяснил, что у аттракционов есть крупные объекты в США и Европе, и миллионы посетителей ежегодно пользуются системой ежедневно. Но Олимпийские игры дают им наибольшую возможность познакомиться с ними. “В конце концов, в мире нет более масштабного мероприятия, чем Олимпийские игры”, – сказал он. “Так что быть частью этого, участвовать любым доступным способом – это невероятно”.

Компания Connect&Go начала свою деятельность 12 лет назад, когда Ганьон объединил свои маркетинговые знания с разработкой RFID в Палермо. “Мы начали с нуля, с Montreal Impact, когда они присоединились к MLS. Следующим нашим проектом был музыкальный фестиваль в Ошелаге, затем у нас были такие проекты, как ComicCon и Монреальская Формула-1”, – сказал Палермо.

С тех пор, добавил он, Connect&Go продолжает расширяться, но это только начало в их новом секторе аттракционов. “Мы гордимся тем, что являемся небольшой квебекской компанией, которая смогла так быстро вырасти”, – сказал Палермо.

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