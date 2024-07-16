В Большом Монреале действует множество предупреждений о погоде

По данным Управления по охране окружающей среды и изменению климата Канады, во вторник днем в некоторых районах южного Квебека ожидаются сильные грозы, которые могут вызвать сильные порывы ветра, крупный град и проливные дожди.
“Сильные порывы ветра могут отбрасывать незакрепленные предметы, повреждать слабые здания, ломать ветви деревьев и переворачивать крупногабаритные транспортные средства”, – отмечает агентство. “Сильные ливни могут вызвать внезапные наводнения и скопление воды на дорогах”.
Кроме того, ожидается, что до среды значения влажности воздуха останутся в диапазоне от 35 до 40 градусов.
“Теплая и влажная воздушная масса, которая в настоящее время движется на юг Квебека, покинет этот район в среду вечером”, – говорится в предупреждении. “Экстремальная жара может сказаться на здоровье каждого человека”.
Окружающая среда Канады напоминает, что риски особенно высоки для пожилых людей, младенцев и маленьких детей, беременных, людей с физическими и/или психическими заболеваниями, а также людей с ограниченными возможностями или ограниченными возможностями передвижения.
“Регулярно пейте много воды, даже до того, как почувствуете жажду, чтобы снизить риск обезвоживания”, – отмечает агентство.
Ранние признаки тепловой болезни включают плохое самочувствие, усталость, жажду и головную боль.
Предупреждения о высокой температуре публикуются, когда ожидается, что очень высокие температуры или влажность создают повышенный риск тепловых заболеваний, таких как тепловой удар или тепловое истощение.
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