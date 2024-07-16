Монреальский канал Лашин в настоящее время является популярным местом для рыбалки

Живая музыка разносится в воздухе, когда Генри Леунг забрасывает приманку в мутные воды канала Лашин в месте, расположенном между шумным фестивалем и высотными зданиями района Гриффинтаун в Монреале.

День на озере выдался не из приятных, но Леунг говорит, что в центре города можно поймать множество рыбы, начиная от окуня и судака и заканчивая крупным маскелунгом, который в этих краях может достигать 125 сантиметров в длину. “Это действительно отличное занятие для того, чтобы научиться быть терпеливым”, – сказал Люнг о рыбалке. “Это не всегда получается, но если уделить этому время, в конце концов это получится”.

Леунг — один из многих городских рыболовов, которые забрасывают удочку в канал Лашин, не обращая внимания на плавающий мусор, шум проезжающих машин или слой загрязненных отложений на дне – наследие его индустриального прошлого. Леунг, который занимается рыбной ловлей с детства и ведет канал на YouTube, посвященный этому виду отдыха, говорит, что он наблюдал “огромный всплеск” интереса к рыбалке в окрестностях Монреаля, который начался в первые дни пандемии COVID-19, когда карантин заставил людей искать местные развлечения на свежем воздухе.

Он говорит, что привлекательность рыбалки на канале очевидна: это недалеко от дома, и для этого требуется всего лишь удочка стоимостью 50 долларов и годовая лицензия стоимостью 25 долларов, а также немного терпения и практики. “Это не дорого, и это то, что может сделать каждый”, – сказал он.

Дариан Сэвидж, гид по рыбной ловле в Монреале, говорит, что с каждым годом он видит “все больше и больше людей на воде”, особенно молодежи. Он отмечает не только распространение COVID-19, но и прибытие большего числа иммигрантов из мест, где распространена рыбная ловля. Хотя он предпочитает рыбачить на лодках за городом, он говорит, что канал Лашин соединяется с рекой Святого Лаврентия, что объясняет большое разнообразие видов рыбы.

“Если бы вы пришли на канал Лашин, нашли любое место на берегу и забросили червяка на дно, я уверен, что вы бы довольно быстро поймали рыбу”, – сказал он. Компания Parks Canada, которая управляет каналом Лашин, утверждает, что это место уже много лет пользуется популярностью среди любителей рыбной ловли из-за “его богатого биологического разнообразия и исторического значения”. В нем говорится, что в последние месяцы не наблюдалось увеличения числа рыболовов, но отмечается, что популярная программа “Учись рыбачить” всегда быстро заполняется.

Во время недавней рыбалки Леунг быстро вытащил из воды несколько небольших разноцветных окуней. В то время как три крупных карпа лениво плавали у поверхности, те, что были на дне, которые он пытался поймать, оказались неуловимыми. По его словам, это мог быть шум от фестиваля или, возможно, мутная вода из-за недавнего 100-миллиметрового ливня, который превысил пропускную способность канализации и вызвал сброс сточных вод в канал.

Парк Канады рекомендует употреблять рыбу, выловленную в канале, “в умеренных количествах” из-за слоя загрязненных отложений на дне. 14-километровый канал когда-то был колыбелью промышленного развития города, вскоре после его открытия в 1825 году по обе стороны от него выстроились заводы. Он был закрыт для судоходства в 1970 году после того, как был выведен из строя морским путем Святого Лаврентия.

Хотя вопрос о дезактивации обсуждался несколько десятилетий назад, в экологическом отчете, подготовленном до повторного открытия канала для рекреационной деятельности в 2002 году, говорилось, что сохранение отложений на месте окажет меньшее воздействие на окружающую среду. “Безопасность употребления рыбы из канала Лашин, как и в случае с любым другим водоемом, зависит от различных факторов, включая уровень загрязнения, концентрацию загрязняющих веществ и рекомендации органов здравоохранения”, – говорится в заявлении агентства.

В нем также содержатся рекомендации о том, в каком количестве употреблять в пищу тот или иной вид рыбы, которые можно найти на веб-сайте правительства Квебека, и добавляется, что употребление рыбы, выловленной в канале, будет аналогично употреблению рыбы, выловленной в реке Святого Лаврентия. Скорость движения лодок ограничена 10 километрами в час, чтобы не потревожить донные отложения, а такие виды активного отдыха, как магнитная ловля — разновидность подводного поиска металлов, — запрещены.

В отчете муниципалитета Монреаля за 2023 год указано, что после проведения испытаний уровень воды в канале Лашин был изменен с “отличного” на “хороший”, несмотря на слой сильно загрязненного осадка на дне. Леунг говорит, что он действительно беспокоится о качестве воды — это одна из причин, по которой он не употребляет в пищу свой улов, — но его главная забота – избежать истощения популяции.

Сэвидж, со своей стороны, не беспокоится о качестве воды, которая, по его словам, выглядит хуже, чем есть на самом деле. Он говорит, что без колебаний съел бы рыбу, пойманную в канале; хотя, как и Леунг, он предпочитает ловить и отпускать, чтобы ее можно было поймать в другой раз.

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