Netflix отменил самый дешевый план подписки

Netflix прекращает действие своего самого доступного уровня подписки без рекламы. Нововведение костется прежде всего Великобритании и Канады.

Подписчики уже получают уведомления о последнем дне, когда они смогут получить доступ к сервису, если не станут платить больше , чтобы смотреть без рекламы, либо меньше, но просмотр будет с рекламой.

Канадские пользователи столкнутся с повышением на треть: ежемесячная плата за тарифный план “Базовый” в размере 9,99 доллара вырастет до 16,49 доллара и превратится в тарифный план “Стандартный”. В качестве альтернативы они могут выбрать тарифный план “Стандарт с рекламой” за $5,99.

В мае компания Netflix сообщила, что ежемесячное число активных пользователей ее тарифного плана с поддержкой рекламы составляет 40 миллионов человек по всему миру, по сравнению с 35 миллионами год назад. То есть повышение цены не сказывается на количестве пользователей.

Кстати говоря, канадская комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям (CRTC) обязала онлайновые стриминговые сервисы, работающие в Канаде, в ближайшее время выделять пять процентов от своих доходов на поддержку отечественной системы вещания. Это решение, вступающее в силу в 2024—2025 вещательном году, направлено на финансирование местных вещательных инициатив.

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