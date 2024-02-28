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Бортпроводники Air Transat с третьего раза говорят “да”

Виктория Христова Фев 28, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Бортпроводники Air Transat с третьего раза говорят “да” отключены 42 Просмотров

Шестьдесят три процента бортпроводников Air Transat в Монреале и Торонто, наконец, согласились с рекомендацией посредников продлить их коллективный договор.

 

Потребовалось три попытки достичь этого соглашения. В результате, по словам их профсоюза, они становятся “самыми высокооплачиваемыми в отрасли”.

Соглашение затрагивает 2100 бортпроводников Air Transat, базирующихся в аэропортах Монреаля и Торонто, которые являются членами местного Канадского союза государственных служащих (CUPE).

Первоначальное принципиальное соглашение было достигнуто в середине декабря под угрозой забастовки в начале января, но оно было отклонено членами союза, хотя и без проведения забастовки.

Стороны вернулись за стол переговоров в начале января и достигли второго принципиального соглашения 7 января. Это снова было отклонено членами на общих собраниях.

На этот раз 2100 бортпроводников попросили проголосовать не за принципиальное соглашение, а по рекомендации посредников. И они ратифицировали его.

 

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