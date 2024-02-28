Джагмит Сингх: правительство Лего консервативно, провинция недостаточно инвестирует в здравоохранение

Восхваляя программу pharmacare, которую Новая демократическая партия (НДП) смогла заключить с либералами, лидер НДП Джагмит Сингх назвал правительство Лего консервативным и раскритиковал его за недостаточные инвестиции в здравоохранение.

На пресс-конференции в фойе Палаты общин в понедельник Сингх сказал, что его не удивило, что Квебек и Альберта не захотели присоединиться к федеральной программе pharmacare, которая на данный момент будет охватывать вопросы, связанные с диабетом и противозачаточными препаратами.

“Я не удивлен консервативными правительствами, которые сократили инвестиции в здравоохранение. Это те же премьеры, которые, если посмотреть на их провинцию, произвели массовые сокращения, которые нанесли ущерб работникам и пациентам”, – сказал он.

“Премьеры-консерваторы должны объяснить, почему они не примут финансирование для оказания помощи людям в их провинции, [которые] нуждаются в помощи, потому что они не могут позволить себе купить лекарства от диабета”, – добавил он.

Лидер НДП добавил, что правительство Квебека “недостаточно инвестирует в здравоохранение, и именно поэтому [существуют] кризисы во многих больницах”.

Сингх сказал, что хочет работать и вести переговоры с провинциями, чтобы обеспечить людям доступ к противозачаточным средствам и лекарствам от диабета. “Это сэкономит людям много денег, но это также спасет жизни, потому что мы знаем, что по всей стране есть много канадцев, которые не могут позволить себе купить необходимые им лекарства”, – сказал он в понедельник.

Квебек, у которого есть свой собственный план лечения, покрывающий часть расходов, хочет, чтобы федеральное правительство разрешило ему управлять здравоохранением.

“Правительство Квебека неоднократно указывало, что здравоохранение является исключительной юрисдикцией Квебека. Если правительство Канады продолжит реализацию этого проекта страхования лекарств, правительство Квебека потребует права отказаться от него с полной компенсацией”, – говорится в электронном письме министерства здравоохранения Квебека.

Канцелярия министра утверждала, что план провинции по борьбе с наркотиками существует с 1997 года и представляет собой смешанный план, “который работает”, и что вмешательство Оттавы “рискует поставить его под угрозу”.

“Правительство Канады должно позволить провинциям самим заботиться о своей юрисдикции и играть свою роль в адекватном финансировании здравоохранения путем увеличения медицинских трансфертов”, – заявили в фирме.

По словам Сингха, Новым демократам пришлось “очень упорно бороться”, чтобы добиться соглашения по противозачаточным препаратам и диабету. Он сказал, что если канадцы хотят распространить программу на другие лекарства, то НДП – единственная партия, готовая это сделать.