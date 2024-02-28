Монреальский врач-инфекционист о заражении бактериями стрептококка группы А

Врач-инфекционист говорит, что когда кто-то заражается бактериями стрептококка группы А, то, что происходит дальше, “своего рода случайная игра”.

Доктор Дональд Винь говорит, что это может перерасти в заболевание, известное как острый фарингит. Но в редких случаях это может привести к редкому плотоядному заболеванию – некротическому фасцииту, который недавно унес ногу пожарного из Ванкувера.

Винь из Медицинского центра Университета Макгилла (MUHC) говорит, что некротический фасциит является одним из “самых страшных” инфекционных заболеваний, которые он когда-либо видел, одним из “классических недугов”, на которые учат обращать внимание каждого медицинского работника, потому что он может убить в течение нескольких часов.

По его словам, инфекция, убивающая ткани, может быстро распространяться, даже если пациент получает антибиотики или хирургическое лечение для удаления омертвевшей ткани или конечности. “Несмотря на оптимальную терапию, уровень смертности от этого зверя тревожно высок”, – сказал он.

Винь говорит, что люди могут переносить бактерии “стрептококка А” на своей коже или в носу и горле, не заболевая, или у них может развиться острый фарингит. У других бактерии могут приводить к “инвазивным” инфекциям, включая некротический фасциит и синдром стрептококкового токсического шока, говорит он.

“Где-то на пути от заражения небольшой части людей тяжелым заболеванием происходит что-то, чего мы не понимаем”, – сказал он. Человек должен был где-то подхватить стрептококк А, добавляет он. “Мы не знаем, попадет ли он на вашу кожу или в дыхательные пути, прежде чем вы заболеете такими тяжелыми заболеваниями, как некротический фасциит”, — отмечает он. “Но это большой черный ящик”.

По словам Винь, инфекция может начаться с незначительного пореза или царапины или после заражения ветряной оспой. Иногда на коже нет очевидной раны или ушиба. Так было с Кристофером Воном, помощником начальника пожарной охраны Ванкуверской пожарно-спасательной службы, который выздоравливает в больнице Гонконга после того, как инфекция привела к ампутации одной из его ног выше колена 15 февраля.

Напарница Вона, Мари Хуэй, говорит, что семья не может припомнить, чтобы у Вона были какие-либо раны или укусы насекомых, когда он начал ощущать симптомы во время семейного отпуска. Хуэй говорит, что Вону “повезло остаться в живых, и он очень благодарен за еще один день”, поскольку пара и двое их детей ждут, когда ему разрешат вылететь домой в Ванкувер.

Винь говорит, что одним из самых ранних признаков некротизирующего фасцита является конечность, которая болит до такой степени, что порой невозможно терпеть.Иногда, при отсутствии каких-либо тревожных визуальных сигналов, люди ошибочно принимают боль за мышечное напряжение и откладывают обращение за медицинской помощью, пока не становится слишком поздно, добавляет он.

Вакцины против “стрептококка группы А” не существует, и число инфекций, вызываемых этими бактериями, растет в Канаде и по всему миру, сказал Винь. Курса пенициллина обычно достаточно, чтобы справиться с более поверхностными инфекциями кожи или горла. Винь призывает всех, кто болен фарингитом, обратиться к врачу за антибиотиками для лечения инфекции и снижения риска передачи инфекции.