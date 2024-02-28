Пожарная служба Монреаля усиливает подготовку спасателей на льду в условиях мягкой погоды

Столкнувшись со все более мягкими зимами, пожарная служба Монреаля (SIM) активизирует подготовку спасателей на льду.

Мартин Гильбо, руководитель учебного подразделения SIM, сказал, что постоянные колебания температуры выше и ниже отметки замерзания сделали лед особенно небезопасным в этом году.

“Тот факт, что погода поднимается выше нуля, а затем опускается ниже нуля и снова выше нуля, не делает лед очень толстым в течение длительного периода времени”, – сказал он в интервью CTV News.

Только с начала 2024 года команда спасателей на льду SIM провела 10 спасательных операций, и ожидается больше вмешательств, поскольку лед продолжает таять.

На прошлой неделе команда была замечена за тренировочными упражнениями на реке Святого Лаврентия. Гильбо объяснил, что они снимают обучающее видео, которое слушатели посмотрят перед тем, как самим протестировать воду.

Учитывая срочность ледоходов, требуемая подготовка очень специфична. Около 150 пожарных имеют квалификацию для проведения спасательных работ на льду.

“Мы больше имеем дело с замерзающей водой и тем фактом, что когда люди заходят в воду из-за таяния льда, у нас есть [всего] пара минут, чтобы добраться до них”, – сказал Гильбо, подчеркнув риск переохлаждения.

“Другая сложная часть – добраться до человека, потому что лед может быть толще, а затем тоньше”.

СИМ использует специализированные спасательные лодки производства компании UMA, чтобы пробраться через как можно больше ледяной воды. В некоторых случаях спасатель, привязанный к лодке, вылезает на лед, чтобы вытащить человека, находящегося в опасности.

Но никакие тренировки не могут превзойти профилактику, сказал Гильбо. В нынешних условиях он советует монреальцам вообще не выходить на лед.