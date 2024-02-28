Boeing проигрывает конкуренцию Airbus?

На одном из их самолетов Boeing 737 Max 9 во время полета произошло открытие двери, что привело к приземлению всех аппаратов с такой конфигурацией и стало поводом для тщательной проверки производственных процессов компании Boeing.

Результаты этих проверок оказались разочаровывающими, и это неожиданность уместно повлияло на акции Boeing, которые опустились и уступили европейскому гиганту Airbus, достигнувшему очередной рекорд.

Больше чем за неделю до этого инцидента в январе Boeing уже несколько лет находился в низком полете. В 2019 году полеты всех самолетов Boeing 737 Max были приостановлены на полтора года после двух авиакатастроф с крупными человеческими жертвами: одна произошла с рейсом Lion Air в Индонезии, а вторая – с рейсом Ethiopian Airlines из Аддис-Абебы в Найроби. Было выяснено, что обе катастрофы были вызваны возникновением проблем с самолетом. Этот факт дал возможность Airbus увеличить свои поставки самолетов в 3 раза больше, чем Boeing.

Даже после снятия запрета на полеты и достижения 99% уровня авиационной безопасности, который существовал до появления пандемии COVID-19, Boeing все еще восстанавливает пошатнувшуюся репутацию. Стоимость акций компании по-прежнему на 50% ниже, чем в 2019 году. В то же время акции Airbus продолжают расти и даже превысили уровень до пандемии еще до инцидента с Alaska Airlines.

Все эти факторы находят свое отражение в финансовых результатах компаний к концу 2023 года. Хотя выручка Boeing была выше, чем у Airbus (72,2 млрд евро против 65,4 млрд евро соответственно), Boeing завершил год с чистым убытком в 2 млрд евро, в то время как Airbus получил чистую прибыль в размере 3,8 млрд евро.

Падение доверия к самолетам Boeing, вызванное не только проблемами безопасности, но и задержками в поставках, также отразилось на количестве заказов, полученных каждым производителем. В то время как Boeing зарегистрировал 1576 новых заказов, у Airbus было рекордное число – 2094 заказа на новые самолеты.

В условиях общего роста мирового спроса ни одна из компаний сама по себе не может удовлетворить его полностью. Однако необходимость пересмотра безопасности и работы над самолетами заставляет Airbus занять лидирующие позиции. В начале 2022 года европейский производитель объявил о планах увеличить производство реактивных самолетов на 50% в течение следующих 3 лет, в то время как производство Boeing по-прежнему отстает.

Последним подтверждением высокого качества продукции Airbus является способность передовых огнезащитных материалов, использованных в модели A350, локализовать возгорание во время столкновения самолета Japan Airlines с самолетом береговой охраны в Токио, что позволило экипажу и пассажирам воздушного судна безопасно эвакуироваться.

Все это говорит о том, что Boeing придется приложить куда больше усилий, чтобы вернуться к прежней популярности, от которой он так отдалился.