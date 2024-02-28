“ЛОС-Анджелес Кингз” сыграют матч в Солт-Лейк-Сити на деньги налогоплательщиков

“Кингз” объявили, что команда проведет свой предсезонный матч “Замороженная ярость” против “Вегас Голден Найтс” в Дельта-центре Солт-Лейк-Сити 23 сентября.

Солт-Лейк-Сити является родиной команды НБА “Юта Джаз”, и ни муниципальные власти, ни правительства штатов не участвуют в игре финансово.

“Ни Солт-Лейк-Сити, ни штат Юта никогда не были связаны с организацией Frozen Fury или возможностью Delta Centre провести мероприятие”, – заявила директор по коммуникациям Utah Jazz Кэролайн Кляйн. “Frozen Fury проводится в партнерстве между Utah Jazz / Delta Centre и LA Kings и получает некоторую поддержку от спортивной комиссии штата Юта”.

Игра состоится за несколько дней до того, как “Кингз” отправятся в Квебек-Сити, чтобы сыграть предсезонные матчи против “Бостона” и “Флориды” в столице провинции 3 и 5 октября.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего выступил в защиту решения своего правительства выплатить более 7 миллионов долларов на субсидирование игр, заявив: “Важно инвестировать в досуг, будь то спорт или культура”.

“Монреаль Канадиенс” после объявления отметили, что они бы играли в эти игры бесплатно.

Игра в Солт-Лейк-Сити стала результатом того, что старший вице-президент Delta Centre по мероприятиям Марк Пауэлл обратился к президенту “Кингз” Люку Робитайлу с предложением перенести игру “Кингз” на арену, добавил Кляйн.

“За несколько месяцев у них завязалась дружба, и Люк, наконец, проявил интерес, и они заключили сделку”, – сказал Кляйн. “Солт-Лейк-Сити известен тем, что проводит невероятные мероприятия, поэтому город был готов предоставить инфраструктуру, а Дельта-центр был готов принять хоккей”.

Игра в Солт-Лейк-Сити, возможно, является предварительным просмотром того, как могла бы выглядеть игра НХЛ в городе, принимавшем Олимпийские игры 2002 года, к большому огорчению квебекских болельщиков, надеявшихся на вторую франшизу в провинции.

Лего добавил, что он надеется, что комиссар НХЛ Гэри Беттман посетит игру и рассмотрит возможность создания франшизы в Квебек-Сити.

“Мы стремимся к тому, чтобы у нас была арена, я бы сказал, мирового класса… пришло время, чтобы НХЛ согласилась предоставить франшизу, вернуть “Нордик”, – сказал Лего.

Следует отметить, что в Хьюстоне, Атланте и Солт-Лейк-Сити есть арены мирового класса, принимающие команды НБА.