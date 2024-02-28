Ученые университета Торонто: скорость речи связали со здоровьем мозга

Согласно проведенному исследованию канадских ученых, скорость речи является более значимым показателем здоровья мозга, чем наличие пауз в речи, при диагностике развития деменции.

Ранее полагалось, что проблемы с подбором слов являются распространенным признаком старения и могут указывать на возможное развитие нейродегенеративных заболеваний, которые проявляются на протяжении десятилетий. Однако ученые из университета Торонто выявили, что скорость речи является более важным показателем состояния мозга, чем забывание слов.

В исследовании приняли участие 125 добровольцев в возрасте от 18 до 85 лет. Участники прошли три различных теста. В первом тесте участники играли в игру, в которой им необходимо было распознавать изображенные на картинках предметы и игнорировать отвлекающие слова, которые они слышали через наушники. Затем ученые анализировали, насколько точно и быстро участники могли распознавать предметы и вспоминать их названия.

После этого участникам давали минуту на описание сложных по сюжету картинок. Речевые способности каждого участника анализировали с помощью программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Исследователи также изучали скорость речи и количество пауз участников.

Ученые пришли к выводу, что когнитивные способности у пожилых участников были ниже, чем у молодых, включая скорость поиска слов. Интересно, что количество и продолжительность пауз не оказали влияния на состояние мозга. Однако скорость общего темпа речи имела значительное значение для развития когнитивных способностей участников. Следовательно, замедление общего темпа речи, независимо от наличия пауз, стало более важным показателем здоровья мозга.

Впоследствии ученые планируют провести длительное тестирование, чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть свои выводы. Результаты данного исследования могут быть полезными при разработке инструментов для раннего выявления снижения когнитивных функций.