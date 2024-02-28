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Новости Арестован мужчина из Квебека, обвиняемый в сексуальном насилии
Фото: https://montreal.ctvnews.ca/

Арестован мужчина из Квебека, обвиняемый в сексуальном насилии

Виктория Христова Фев 28, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Арестован мужчина из Квебека, обвиняемый в сексуальном насилии отключены 65 Просмотров

64-летний мужчина был арестован полицией Лонгейя (SHALL) в связи с преступлениями сексуального характера.

 

Жюльен Бушар был арестован 18 января, и ему предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Полиция Лонгейя отмечает, что предполагаемые действия были совершены в отношении несовершеннолетнего.

На сегодняшний день Бушару категорически запрещено находиться в присутствии несовершеннолетних и пользоваться Интернетом в развлекательных целях.

Бушар ранее уже был осужден за сексуальное насилие в 2000 году за неадекватные действия в отношении подростка, имевшие место в период с 1996 по 1998 год.

Учитывая новые обвинения, полиция заявляет, что у них есть основания полагать, что жертв Бушара может быть гораздо больше.

С целью выявления других жертв было учреждено Подразделение по расследованию серийных преступлений (GECS), координируемое Полицией Квебека (SQ).

Полиция Лонгейя просит всех, у кого есть информация по данному вопросу, связаться с ними по телефону (450) 463-7211.

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