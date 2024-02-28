Как не попасть на удочку к мошенникам по сдаче жилья?

Вдохновленные жилищным кризисом и экономической неопределенностью, мошенники в последние месяцы объединили два типа мошенничества, одно с жильем, а другое с трудоустройством, чтобы выманить сотни долларов у жителей Квебека, ищущих крышу над головой.

Угловая квартира с двумя спальнями в самом центре Монреаля за 900 долларов, однокомнатная квартира рядом с Ботаническим Садом с пятью электроприборами за 450 долларов, полностью меблированный лофт в двух шагах от метро за 600 долларов ; эти и другие заманчивые предложения, которые публикуют агентства Immo Lease, Lail Canada и другие. Можно найти похожие объявления дешевого жилья в аренду на их веб-сайтах или через онлайн-площадки, такие как Marketplace.

Эти три профессионально выглядящих посредника, на которых есть ссылки в Google, являются частью одной организации. « Все лучшие предложения по жилью и недвижимости в целом в Канаде одним щелчком мышки»,- пишут в рекламе они. “Прекрасный шанс для вас: с уверенностью подпишите у нас свой следующий договор на недвижимость. »

В чем западня ? Ни одно из предложений по аренде, опубликованных этими платформами, не является подлинным. Но афера реальна: вас попросят перечислить сумму, эквивалентную месячной арендной плате, чтобы мы могли посетить поддельное жилье.

Описания квартир иногда копируются с реальных, но устаревших объявлений. Кроме того, с помощью простого поиска по изображениям можно подтвердить, что фотографии были украдены из предложений о жилье в другое время или в другом месте.

Мошенники также ищут жертв, которые ищут работу в социальных сетях, чтобы нанять их. Журналисты расследовали и обнаружили, что поддельная платформа для найма, Jobbovo, также использовалась для продвижения фиктивных должностей.

На мошенников работают сотни людей, тех, кто продвигает заранее липовое объявление. Жилищный кризис наносит сильный удар, люди не могут найти недорогое жилье и теряют бдительность. Хотя предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, оно набирает, как правило, почти 200 кликов и генерирует более 40 сообщений от потенциальных арендаторов в течение примерно получаса, что эквивалентно более чем одному запросу в минуту.

В итоге мошенники получают множество сообщений от потенциальных арендаторов, которых заманило недорогое жилье. Ответ на электронное письмо приходит менее чем за 24 часа. Он направлен на то, чтобы внушить доверие, получить информацию и организовать экскурсию по квартире. Последующие обмены, поясняется во втором электронном письме, будут осуществляться исключительно через Telegram, платформу обмена сообщениями, которая обеспечивает практически полную конфиденциальность. Опять же, используется множество разных имен и учетных записей.

Уловка довольно изощренная: потребовать уплаты задатка, соответствующего “сумме арендной платы за первый месяц”. Переведенные суммы, заверяют мошенники, будут доступны «владельцу» только после посещения, если решение будет окончательным, благодаря ПИН-коду, который до тех пор будет храниться в секрете.

Переведенные деньги немедленно обналичиваются мошенником без необходимости какого-либо « кода». После завершения транзакции он больше не подаст признаков жизни. « В среднем мошенники требуют от своих жертв внесения арендной платы за один или два месяца в размере от 500 до 1200 долларов в зависимости от квартиры», – пишет полицейское управление города Монреаля на своем веб-сайте.

Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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