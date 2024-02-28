Налоговый сезон в Канаде официально открыт, и это время, когда каждый налогоплательщик должен обратить особое внимание на сроки и правила подачи налоговых деклараций.

В этом году 30 апреля является ключевой датой, до которой необходимо отправить декларацию в Канадское агентство по доходам (CRA) и оплатить все причитающиеся суммы.

Вовремя поданная декларация и оплата позволят избежать штрафов и процентов за опоздание.

Для жителей Квебека, ведущих собственный бизнес или получающих доход в качестве ответственного за ресурс семейного типа или промежуточный ресурс, срок подачи продлевается до 15 июня.

Важно помнить, что если последний срок подачи приходится на выходной или праздничный день, признанный CRA, декларация, полученная на следующий рабочий день, считается поданной вовремя.

В этом году 30 апреля приходится на вторник, что дает налогоплательщикам дополнительное удобство.

Однако налоговый сезон также ассоциируется с риском мошенничества.

Канадский центр по борьбе с мошенничеством предупреждает о новой волне мошеннических схем, нацеленных на налогоплательщиков.

Эти мошенники часто используют уловки, чтобы создать ощущение срочности и заставить вас действовать необдуманно.

Важно оставаться бдительными и следовать рекомендациям экспертов, таких как прямое уведомление вашего банка или финансового учреждения об остановке любых сомнительных переводов и сообщение в местное отделение полиции и Канадский центр по борьбе с мошенничеством о любых подозрительных действиях.

Помните, что стать жертвой мошенничества можно не из-за глупости, а из-за высокой изобретательности преступников.

Будьте осведомлены и бдительны в этот налоговый сезон.

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