Найдено тело пропавшей женщины из Квебека, сообщает полиция

Тело женщины из Квебека, пропавшей почти неделю назад, было обнаружено в Сен-Жероме во вторник днем, по данным полиции провинции.

Бдительный гражданин оповестил полицию о машине, предположительно находящейся в розыске после того, как заметил транспортное средство, которое соответствовало описанию полиции.

Линда Винетт, 61 год, была найдена внутри автомобиля, припаркованного возле местного парка. Ее смерть была подтверждена в близлежащей больнице.

По данным полиции Квебека (SQ), следов насилия на теле обнаружено не было, и ее смерть не считается подозрительной, а отнесена к ряду естественных.

Винетт, которая родом из Сент-Софи, в последний раз видели живой в Терребоне в прошлую среду, где она была на приеме у стоматолога.

После нескольких дней поисков во вторник SQ создала два командных пункта – один в Терребоне, а другой в Сент-Софи – в поисках пропавшей женщины.

CTV News поговорила с крестницей Винетт за несколько часов до того, как ее нашли. Изабель Теоре описала Винетт как женщину с отличным здоровьем.

“У нее нет проблем со здоровьем, физических или психологических”, – сказала она.

Назвав ее исчезновение “непостижимым”, Теоре добавил, что поисковые группы прочесали все маршруты, ведущие от кабинета дантиста к дому Винетт, но безрезультатно.

Позже во вторник, после того, как было обнаружено тело Винетт, представитель SQ подтвердил, что полиция расследует, как она оказалась там, где оказалась – в Сен Жероме.

“Мы собираемся попытаться найти причину, по которой она поехала в Сен-Жером, где она была, так что нам предстоит еще много работы”, – сказала сержант Элоиза Коссетт в интервью. “[Мы] также посмотрим на камеры в этом конкретном районе, чтобы просто подтвердить, что она была одна в машине”.