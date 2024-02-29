Канадцы стремятся к приобретению жилья

Новое исследование показывает, что экономические проблемы не ослабили энтузиазм канадцев по отношению к рынку жилья.

Отчет NerdWallet Canada о покупателях жилья в Канаде, опубликованный в среду, показал, что 49% канадцев планируют купить жилье в течение следующих пяти лет, хотя большинство, похоже, готовы переждать высокие процентные ставки, поскольку только 11% планируют покупку в ближайшие 12 месяцев.

“Хотя это не совсем реалистично, сильное желание купить говорит о том, насколько канадцы ценят владение собственным домом”, – написал в отчете Клей Джарвис, эксперт NerdWallet по ипотеке и недвижимости в Канаде.

Не только высокие цены на недвижимость и процентные ставки представляют собой существенные барьеры для владения жильем, опрос показывает, что первоначальный взнос также может быть проблемой.

В отчете установлено, что только 16% канадцев, планирующих купить дом с первоначальным взносом, начали откладывать на него.

“Многим покупателям жилья потребуется значительно увеличить свои сбережения для накопления на первоначальный взнос, если они надеются получить одобрение на ипотеку”, – говорится в отчете. “Это особенно актуально для канадцев в возрасте 18-34 лет, которые планируют купить дом в ближайшие пять лет, причем 21 процент этой когорты заявили, что они еще не начали экономить”.

Средняя цена жилья по информации Канадской ассоциации недвижимости за декабрь – 657 145 долларов. Для этого потребуется первоначальный взнос в размере 40 715 долларов.

В то время как почти половина канадцев хотят купить, похоже, что канадские домовладельцы в равной степени стремятся продавать.

Опрос показал, что 42% канадских домовладельцев планируют продать жилье в течение следующих пяти лет.

Для тех, кто рассматривает возможность продажи своего дома, текущая экономическая ситуация вызывает меньшее беспокойство, поскольку 31% заявили, что планируют сократить жилое пространство, в то время как 24% хотят сменить обстановку, а 20% хотят жить в домах более просторных.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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