Угнанные автомобили: Ведутся поиски в монреальском Вест-Энде

Объединенный отряд полиции провинции Квебек по борьбе с угонами автомобилей обыскивает один частный бизнес на Кот-де-Льесс-роуд в монреальском вест-Энде в среду утром.

Это произошло после того, как 25-летний мужчина был арестован во вторник вечером в связи с угоном транспортных средств.

“Обвинения ему будут предъявлены позже”, – отмечает Прокуратура Квебека (SQ).

Полиция пока не может сказать, были ли обнаружены какие-либо украденные транспортные средства на месте происшествия.

Подразделение SQ по борьбе с организованной преступностью – это вновь созданное партнерство между многочисленными полицейскими подразделениями Квебека по борьбе с преступниками и выявление всевозможных правонарушений.

Всем, у кого есть информация об угонах автомобилей в этом районе, рекомендуется конфиденциально связаться с информационной службой полиции Квебека или позвонить по телефону 1 800 659-4264.