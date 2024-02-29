Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Угнанные автомобили: Ведутся поиски в монреальском Вест-Энде
Laval police
Охота на угонщиков завершена.

Угнанные автомобили: Ведутся поиски в монреальском Вест-Энде

Виктория Христова Фев 29, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Угнанные автомобили: Ведутся поиски в монреальском Вест-Энде отключены 73 Просмотров

Объединенный отряд полиции провинции Квебек по борьбе с угонами автомобилей обыскивает один частный бизнес на Кот-де-Льесс-роуд в монреальском вест-Энде в среду утром.

 

Это произошло после того, как 25-летний мужчина был арестован во вторник вечером в связи с угоном транспортных средств.

“Обвинения ему будут предъявлены позже”, – отмечает Прокуратура Квебека (SQ).

Полиция пока не может сказать, были ли обнаружены какие-либо украденные транспортные средства на месте происшествия.

Подразделение SQ по борьбе с организованной преступностью – это  вновь созданное партнерство между многочисленными полицейскими подразделениями Квебека по борьбе с  преступниками и выявление всевозможных правонарушений.

Всем, у кого есть информация об угонах автомобилей в этом районе, рекомендуется конфиденциально связаться с информационной службой полиции Квебека или позвонить по телефону 1 800 659-4264.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*