Рост насилия в отношении молодежи ЛГБТК2+ беспокоит монреальские организации

Организации в Монреале заявляют, что они обеспокоены ростом насилия в отношении молодых людей из сообщества ЛГБТК2+.

В ознаменование Дня розовых рубашек в среду, который повышает осведомленность о травле в школах, общественная организация Interligne приглашает общественность надеть розовую рубашку в поддержку молодежи ЛГБТК2+.

Инициатива, отмечаемая по всей Канаде, началась в 2007 году, когда двое молодых людей, Дэвид Шепард и Трэвис Прайс, попросили своих одноклассников носить розовые рубашки в школу в поддержку друга, который стал объектом гомофобных комментариев из-за того, что носил розовое.

Interligne принимает участие в этом дне четвертый год подряд.

Мероприятие этого года отличается от предыдущих тем, что оно проводится под девизом мягкости в ответ на “ненавистнический, анти-ЛГБТ-дискурс, который набирает силу на общественной арене”, по словам Паскаля Вайланкура, директора Interligne.

“Логотип на футболке – плюшевый мишка, олицетворяющий нежность. Мы выбрали аспект мягкости, потому что это то, в чем нуждаются молодые люди, сталкивающиеся с травлей. О них нужно заботиться”, – сказала Вайланкур.

Interligne, организация, которая ходит по школам провинции, предлагая обучение молодежи и преподавательскому составу, говорит, что она обеспокоена “ненавистническими высказываниями ЛГБТК2+, которые немного более распространены, чем это было в последние годы”.

“Мы замечаем это, мы видели это, и мы также наблюдали за этим через средства массовой информации в течение прошлого года”, – утверждал он, ссылаясь на инцидент в мае 2023 года, когда подростки сорвали и растоптали флаг Гордости в средней школе в Водрей-Суланж.

Мари Юзо, директор Группы исследований и социального вмешательства Монреаля (GRIS), согласна с Вайланкур.

Волонтеры ее организации, которые проводят семинары по повышению осведомленности о ЛГБТК2+ в школах, говорят, что заметили увеличение числа “предвзятых или агрессивных” вопросов от учащихся.

GRIS документирует уровень комфорта молодых людей в отношении сексуального разнообразия и гендерного плюрализма с помощью анкет.

“Мы отмечаем, что в предыдущие годы уровень комфорта снизился. Молодые люди также оставляют откровенно агрессивные комментарии в анкетах”, – сказал Хузо.

Исследование, проведенное Институтом статистики Квебека с участием 21 000 человек в 2022 году, показывает, что молодые люди ЛГБТК2+ с большей вероятностью станут жертвами травли, чем остальные их сверстники.

Опрос показал, что 28% лесбиянок, геев и бисексуалов и 34% трансгендеров и небинарных людей подвергались травле в течение 12 месяцев, предшествовавших опросу, по сравнению с 10% среди гетеросексуальных респондентов и 11% среди цисгендерных респондентов.

В 2020 году опрос проекта SAVIE показал, что 43 процента молодых людей считают, что их школьная среда по-прежнему враждебна к проблемам ЛГБТК2+.

Для Вайланкур и Юзо эти цифры являются напоминанием о важности празднования Дня розовых рубашек.

“Это прекрасное время, чтобы привлечь внимание к феномену травли, который, к сожалению, все еще широко распространен в наших школах”, – сказал Хузо, который отмечает, что за последние годы школы добились определенного прогресса.

Со своей стороны, Вайланкур говорит, что он наблюдал открытость со стороны директоров, стремящихся узнать о реалиях ЛГБТК2+ и сделать школьную среду более инклюзивной для учащихся.

Он подчеркивает важность подготовки преподавательского состава для реагирования на случаи травли и защиты психического здоровья молодых людей из разных слоев общества.