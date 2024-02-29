Мужчина арестован за то, что бросал камни в автомобили в Шербруке

Полиция Шербрука (SPS) заявляет, что, по ее мнению, 44-летний подозреваемый может быть связан с более чем 40 случаями забрасывания автомобилей камнями с начала февраля на Сент-Катрин-роуд в юго-западной части города.
Самый последний инцидент, известный полиции, произошел в прошлый понедельник в 9 часов вечера, когда автомобилистке в лобовое стекло прилетел камень, разбив стекло вдребезги. Водитель, к счастью, не пострадал.
За день до своего ареста подозреваемый был освобожден из-под стражи в связи с преступными деяниями, предположительно совершенными в последние недели.
По данным полиции, в среду он должен предстать перед судом за нападение с применением тяжелых предметов и повреждение транспортного средства.