После рекордных температур, в Монреале внезапные заморозки

Судя по количеству людей в весеннем облачении на улице, можно заявить, что во вторник в Монреале был побит погодный рекорд, но жителям не стоит слишком привыкать к этому летнему ощущению.

В районе Монреаля действует предупреждение о внезапных заморозках и ветре, поскольку в ближайшие дни погода будет напоминать катание на американских горках. При переменно облачном небе к середине дня вторника температура в городе достигла приятных 14,9 ° C. Умеренная температура побила предыдущий рекорд, установленный в 2000 году, когда в городе было 10,9 ° C. Монреаль также может побить еще один погодный рекорд на 28 февраля: прогнозируемый максимум в 13 градусов по Цельсию в среду побьет рекорд в 8,3 Градуса, установленный в 2017 году.

Однако не по сезону теплые температуры резко изменятся к вечеру среды. Предупреждение о внезапных заморозках действует на большей части центрального и южного Квебека, включая район Монреаля, при этом температура в некоторых регионах понизится примерно на 15-20 градусов всего за несколько часов. Погода в Монреале понизится с 13 °C днем примерно до -12°C в среду вечером. “Поверхности, такие как шоссе, проселочные дороги, пешеходные дорожки и парковки, могут обледенеть и стать скользкими”, – говорится в предупреждении Environment Canada.

Климатолог Environment Canada Дэвид Филлипс сказал, что со среды по четверг в Монреале начнутся “погодные войны”, и что в этом году может быть “самая теплая зима за всю историю наблюдений”. “Вы переоденетесь из шорт-бермуд в зимние штаны за один день. Это похоже на то, что завтра в Монреаль прибудет “Калгари чинук””, – сказал он в интервью. “Вы увидите, что температура поднимется до 13-14 градусов. Я имею в виду, что уже сейчас, когда мы разговариваем в полдень во вторник, мы наблюдаем температуру в северной части Квебека — боже мой, там зима; -27, -30 и -40 плюс ветер. В Монреале 14, 15 градусов. Грэнби, 15 лет, Ленноксвилл, 15 лет. Я имею в виду, что такие температуры можно ожидать в конце апреля, а не в конце февраля. Температура должна быть как зимой”.

Но это еще не все. Также было объявлено предупреждение о ветре для некоторых районов южного Квебека, включая район Большого Монреаля, на вечер среды, ожидаются порывы ветра до 90 км/ч.

В предупреждении об осадках, выпущенном для района Квебек-Сити, также говорится, что в северных районах региона может выпасть от 30 до 40 миллиметров осадков. В четверг прогнозируется температура до -8 °C, сочетание солнца и облаков, а также небольшой ветер. Погодные условия в Монреале улучшатся в выходные, а к субботе максимумы вернутся к двузначным значениям.

В связи с серьезными погодными колебаниями есть опасения, что состояние выбоин в Монреале ухудшится. “Это ежегодный цикл, который мы проходим. Каждую весну у нас случается небольшой всплеск повреждений из-за выбоин. Каждый год это довольно стабильно. Это Монреаль — все знают, что наши дороги не самые лучшие”, – сказал Бускилл, младший менеджер по обслуживанию. Город заявляет, что в течение следующих 10 лет в бюджете заложено более 800 миллионов долларов на устранение выбоин, и советует жителям звонить по номеру 311, чтобы сообщить о выбоинах, или загружать информацию в приложение для жителей Монреаля.