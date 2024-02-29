Предлагаемые квебекские языковые правила приведут к уменьшению количества товаров и повышению цен

Предлагаемые квебекские правила, которые потребуют больше французской маркировки на потребительских товарах, приведут к сокращению выбора и повышению цен на такие вещи, как бытовая техника, по мнению отраслевой группы и юриста из Монреаля.

Согласно действующему законодательству, постоянная маркировка – например, выгравированная, рельефная или сварная – допускается на языке, отличном от французского, если только она не связана с безопасностью продукции. Но проект правил, опубликованный в прошлом месяце, отменит это исключение и потребует маркировки на французском языке, если она “необходима для использования продукта”. Это означает, что этикетки включения и выключения, параметры нагрева и охлаждения или различные циклы отжима в стиральной машине, например, должны быть обозначены на французском языке, говорит Элиан Эллбоген, юрист по интеллектуальной собственности юридической фирмы Fasken из Монреаля.

Некоторые из ее клиентов, сказала она в интервью в понедельник, говорят, что у них нет другого выбора, кроме как покинуть рынок Квебека, “потому что будет невозможно соблюдать эти новые положения”. “Это означает, что многие различные виды потребительских товаров могут больше не быть доступны в Квебеке, и, в конечном счете, именно квебекский потребитель будет расплачиваться за нехватку продуктов, задержки в обслуживании, задержки с доставкой, более высокие цены, меньшую конкуренцию на рынке”. По ее словам, в то время как производители обычно размещают предупреждения о безопасности на продуктах на нескольких языках, другие маркировки часто бывают только на английском.

По словам Эллбогена, одним из “чрезвычайно тревожных” аспектов правил является то, что они вступят в силу через 15 дней после принятия правил, без какого-либо льготного периода. По ее словам, этот короткий срок дает производителям небольшое предупреждение, прежде чем они будут вынуждены соблюдать его, добавив, что правила могут быть приняты через несколько месяцев-год. “Производители продукции говорят нам, что это требование практически невозможно выполнить, особенно в сжатые сроки, которые требуются проектом регламента”, – сказала она.В письменном заявлении, представленном в ходе публичных консультаций по проекту правил, Меган Хэтч, вице-президент и управляющий директор Ассоциации производителей бытовой техники Канады, сообщила, что опрос членов ее группы показал, что около 90 процентов моделей на рынке Квебека не будут соответствовать новым правилам.

“Подавляющее большинство респондентов указали, что они будут вынуждены прекратить продажу своей продукции в Квебеке. Для многих прекращение будет постоянным”, – сказал Хэтч, в ассоциацию которого входят компании, производящие 90% бытовой техники, поставляемой на продажу в Канаду. Поскольку на Квебек приходится около двух процентов североамериканского рынка бытовой техники, переделка производственных линий “неосуществима”, заявила Хэтч в своем представлении правительству. В заявлении, отправленном по электронной почте, Хэтч сказал, что индустрия бытовой техники твердо придерживается французского языка, добавив, что вся литература по продуктам доступна на французском языке.

“Если предлагаемый регламент будет принят в его нынешнем виде, подавляющее большинство бытовой техники в Квебеке больше не будет соответствовать требованиям. Эти приборы нелегко адаптировать или заменить другими. Мы призываем правительство проявить гибкость и сотрудничать с промышленностью”, – сказала она. Пресс-секретарь министра французского языка Квебека Жан-Франсуа Роберж заявил, что служба контроля за языками провинции, Квебекское управление французского языка, задокументировала снижение доли крупной бытовой техники с французской маркировкой примерно с 80% в 1977 году до менее чем одного процента в 2021 году. Томас Вервилл написал, что в других странах, таких как Мексика, Нидерланды, Португалия и Польша, бытовая техника продается с маркировкой на местном языке.

“Франкоязычный мир насчитывает более 320 миллионов человек. Более того, Квебек – это развитое общество и большой прибыльный рынок. Если некоторые компании не хотят вести бизнес в Квебеке, чтобы избежать перевода указаний на своей продукции, если они отказываются разговаривать с квебекцами по-французски, мы убеждены, что их конкуренты воспользуются этими возможностями на благо квебекцев”, – говорится в заявлении Робержа, отправленном по электронной почте. Правительство предложило производителям использовать наклейки, чтобы заменить английскую маркировку французской.

Но ассоциация производителей бытовой техники заявляет, что наклейки нельзя размещать на сенсорных экранах или поверх маркировки на кнопках. Кроме того, наклейки могут представлять угрозу безопасности, если они находятся вблизи источников тепла. Другие бизнес-группы также выразили обеспокоенность предлагаемыми правилами. Совет по патронату Квебека заявил в пятницу, что он обеспокоен тем, что правила оттолкнут квебекцев от покупок в местных розничных магазинах и в интернет-магазинах, которые продают товары, предназначенные для других рынков.