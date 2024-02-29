Список людей, ожидающих донорства органов, сокращается

Согласно новым данным, опубликованным Transplant Québec в среду, список людей, ожидающих донорства органов в Квебеке, сокращается.

Данные свидетельствуют о 17-процентном увеличении числа людей, получающих трансплантацию, и рекордном количестве пожертвований в 2023 году.

К 31 декабря в списке ожидания, управляемом Transplant Québec, организацией, координирующей донорство органов по всей провинции, было зарегистрировано 853 человека.

На ту же дату в 2022 году 913 человек ожидали пересадки органов.

Кроме того, число обращений увеличилось почти на 35 процентов и составило 1156 человек в 2023 году.

По словам исполнительного директора Transplant Québec Мартины Бушар, хотя показатели на 2023 год обнадеживают, число потенциальных доноров все еще ниже того, чего мог бы достичь Квебек.

“В конкретных терминах это означает, что люди, нуждающиеся в органе и находящиеся в нашем списке ожидания, в настоящее время умирают, в то время как мы знаем, что могли бы им помочь”, – сказала она.

Среди других важных моментов обзора за 2023 год – рекордно низкое время ожидания для реципиентов трансплантации легких, среднее ожидание составляет 57 дней; число людей, ожидающих пересадки сердца, является самым коротким за последние 10 лет: в списке ожидания 32 человека.

Количество трансплантированных органов увеличилось на 20 процентов, в частности, благодаря 206 умершим донорам, которые отдали 696 органов.

Столичный регион остается лучшим в расчете на душу населения с показателем 26,3 потенциальных донора на 100 000 жителей.

Маврикий-Центр-дю-Квебек занимает второе место с показателем 19,3, за ним следует Столица-Националь с показателем 16,8.

Регион Нижний Сен-Лоран, в котором за последние годы наблюдался один из самых низких показателей в Квебеке, увеличил число обращений на 230 процентов, достигнув показателя 11,5 на 100 000 жителей.