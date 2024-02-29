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Новости Канадская Antler Gold ведет поиски золота на севере Намибии

Канадская Antler Gold ведет поиски золота на севере Намибии

Виктория Христова Фев 29, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Канадская Antler Gold ведет поиски золота на севере Намибии отключены 75 Просмотров

Компания Antler Gold Incorporated, зарегистрированная в Канаде, начала разведку месторождений золота в северо-центральной части Намибии.

Как сообщила газета “The Namibian” 25 февраля, Antler Gold привлекла 496 тыс. долларов для финансирования проектов по разведке золота в Намибии и Замбии.

Генеральный директор Antler Gold, Кристофер Дрисдейл, который находится в Намибии для наблюдения за проектами компании, отметил, что их лицензионный участок расположен в знаменитом “Золотом коридоре” Намибии. В этой области имеются такие важные предприятия, как рудник Оджикото компании B2Gold, а также золоторудные проекты Ондунду и Эврика от компании Osino Resources.

Проект Paresis был концептуально разработан в декабре 2021 года, а в ноябре получил лицензию с полным экологическим сертификатом соответствия. Работы на месте уже начались 12 февраля, участвуют два геолога и их команды. Участок, расположенный между Отиваронго и Оутджо, обладает сложной деформационной и магнитной историей, что предоставляет потенциал для открытия отложений золота.

По словам Дрисдейла, несмотря на отсутствие партнеров для проекта Paresis, у компании есть другие проекты в Намибии, такие как Эронго и Окоси, где есть партнеры. Antler Gold также намерена найти подходящего партнера для реализации проекта Paresis посредством соглашения о прибылях или аналогичного соглашения, направленного на максимизацию будущих выгод акционерам.

Кроме того, Дрисдейл отметил плодотворные встречи с властями, включая совет по продвижению инвестиций и развитию Намибии (NIPDB), который предоставил платформу для обсуждений с политиками и заинтересованными сторонами, включая горнодобывающую палату.

Лицензионный участок включает перспективные литологические единицы, такие как формации Оконгуарри и Карибиб из свакопской группы пород. Формация Оконгуарри связана с рудником Оджикото и золотым проектом Эврика, а формация Карибиб имеет потенциал для разведки золотых месторождений, включая уже существующие рудники, такие как Навачаб и Арандис.

Antler Gold активно работает в Намибии, Замбии, а также имеет небольшие проекты в Ботсване и Зимбабве. Региональный головной офис компании находится в Намибии, где они нанимают местные команды для разведки ресурсов.

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