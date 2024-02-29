Последствия ночного шторма: перебои в подаче электроэнергии и закрытие школ по всему Квебеку

Более 185 000 домов в Квебеке остались без электричества из-за сильного ветра и дождя в среду вечером.

В разгар шторма четверть миллиона домов были в темноте.

По состоянию на 6 часов утра регионом, в котором было зафиксировано наибольшее количество отключений, был Монтережи – 44 115, за ним следовал Монреаль – 32 308.

Компания Hydro-Quebec просит проявить терпение, поскольку она стремится восстановить подачу электроэнергии.

“Наши бригады уже на месте. Наша цель – восстановить обслуживание как можно быстрее”, – заявляет корпорация Crown. “Надежность нашего сервиса является нашим приоритетом, и мы предпринимаем меры по сокращению простоев”.

В четверг в районе Монреаля не поступало предупреждений о нестабильной погоде.

Однако, по данным Министерства окружающей среды и изменения климата Канады, погода составляет -12 градусов по Цельсию и -23 градуса при холодном ветре.

Ожидается, что в четверг утром после внезапных заморозков дорожные условия будут скользкими, хотя ожидается, что к пятнице температура повысится.

По словам представителя пресс-службы, движение поездов Réseau express metropolitain (REM) также возобновилось после того, как в среду вечером многочисленные поезда были отключены из-за “многочисленных перебоев в подаче электроэнергии, влияющих на гидроэлектростанцию Квебека”.