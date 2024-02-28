Супружеская пара из Монреаля переосмысливает то, как родители покупают и продают подержанные игрушки

Супружеская пара из Гриффинтауна пересматривает то, как родители покупают и продают свои подержанные игрушки онлайн.

“У нас трое маленьких детей, и нам действительно нравится покупать подержанные вещи онлайн”, – объясняет Мусса Горания.

Он и его жена Мария Аранго говорят, что устали рыскать по Kijiji и Facebook Marketplace в поисках игрушек, потому что процесс может быть долгим, и нет никакой гарантии, что товары находятся в хорошем состоянии.

“Опыт покупок на этих сайтах действительно ужасен”, – сказала Горания. “Люди опубликуют статью без полного названия, картинки, без описания”.

Именно тогда им пришла в голову идея создания сайта Rekidding, посвященного распространению игрушек в районе Большого Монреаля.

“Мы сами собираем и доставляем, собираем и доставляем”, – сказала Горания, добавив, что они работают в радиусе 20-25 километров. “Или люди могут забрать бесплатно, или мы взимаем небольшую плату за доставку, которая составляет 10 долларов”.

Пара создала Rekidding три года назад после того, как увидела, как быстро их дети устают от своих игрушек.

“Иногда они играют с чем-то неделю, месяц”, – отметила Горания, когда Аранго кивнул в знак согласия.

“Она играла всего, скажем, 10 дней, а потом забывала об этой игрушке. Зачем нам покупать что-то новое, если мы знаем, что через 10 дней это окажется на свалке?”- добавил Аранго. “Мы должны просто повторно использовать игрушки, которые у нас есть. Дети будут любить их в течение одного месяца, а затем после этого они отправятся на полку. Они посмотрят на это, возможно, через несколько месяцев, и тогда все”.

Горания объясняет покупателю, что повторная покупка работает так же, как и на любом другом веб-сайте: вы нажимаете на товар и покупаете его с помощью кредитной карты.

Для продавцов, по его словам, первым шагом является отправка им электронного письма или сообщения на Facebook.

“Покажите нам фотографии ваших игрушек. Мы сделаем вам предложение”, – сказал Горания. “Если вам это понравится, мы отправим вам перевод и приедем забрать его в течение недели или около того”.

Пара говорит, что они вдохновляются тем, какие игрушки покупать и продавать, исходя из интересов их семилетнего ребенка.

“Дети в восторге от Paw Patrol”, – приводит пример Горания.

Они оба говорят, что никогда не давили на себя, чтобы сайт сразу же стал успешным.

“Это был проект, как идея, что [если это] не сработает, ничего страшного. У нас дома будет слишком много игрушек Paw Patrol”, – сказала Горания. “Мы в основном купили несколько подержанных игрушек, должным образом разместили их на веб-сайте и запустили его”.

Надежды пары на будущее? Они говорят, что хотели бы расширить охват – и свой инвентарь.

“Людям нравится идея [когда они] натыкаются на наш веб-сайт. Мы не очень известны. Мы очень маленькие”, – сказал он. “Мы были заняты детьми и прочим. Итак, мы не развили это до полноразмерного бизнеса. Это наше стремление. Но, судя по отзывам, людям нравится идея. Мы получили действительно приятные комментарии”.